जोधपुर: 10 दिन से लापता बुजुर्ग महिला का नहीं मिला सुराग, पहने थे करीब 5 तोला सोने के जेवर, अपहरण कर हत्या की आशंका

लापता बुजुर्ग महिला का सुराग नहीं (फोटो- पत्रिका)
जोधपुर: ओसियां थाना क्षेत्र के चेराई गांव में 72 वर्षीय बुजुर्ग चंपा देवी पत्नी जोराराम बिश्नोई पिछले दस दिनों से लापता है। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट ओसियां थाने में दर्ज करवाई थी। लेकिन अब उन्हें किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी है।
परिजनों का कहना है कि बुजुर्ग महिला अपने घर से अचानक लापता हो गई थी। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने रिश्ते में आने वाले दो युवकों पर शक जताया है। आरोप है कि इन युवकों ने जेवर लूटने के इरादे से बुजुर्ग का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी और शव कहीं फेंक दिया।
परिजनों के मुताबिक, लापता होने के समय चंपा देवी के शरीर पर करीब चार से पांच तोला सोने के जेवर थे। उन्होंने बताया कि एक संदिग्ध युवक के मोबाइल में बुजुर्ग महिला के फोटो भी मिले हैं, जिससे शक और गहरा गया है।
परिजनों ने पुलिस को संदिग्धों की जानकारी सौंपने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अगर समय रहते जांच होती तो शायद सुराग मिल सकता था।
वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और हर पहलू पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। ग्रामीणों ने भी प्रशासन से बुजुर्ग महिला का पता लगाने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
