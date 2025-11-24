राजस्थान में यहां स्पा सेंटर बने विदेशी युवतियों के अवैध ठिकाने, 11 माह में 27 पकड़ी गईं

यदि कोई विदेशी नागरिक होटल, गेस्ट हाउस, हवेली, स्पा सेंटर या अन्य जगह पर ठहरते हैं तो संचालक को इस बारे में सीआइडी एसएसबी व इमिग्रेशन विभाग को अवगत करवाना अनिवार्य है। साथ ही इनके संबंध में सी-फॉर्म भरकर जमा करवाना भी जरूरी है। ऐसा न करने पर संचालक के खिलाफ विदेशी नागारिक अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।