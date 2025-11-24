राजस्थान में यहां स्पा सेंटर बने विदेशी युवतियों के अवैध ठिकाने, 11 माह में 27 पकड़ी गईं

प्रतीकात्मक तस्वीर
जोधपुर। शहर में धड़ल्ले से संचालित स्पा सेंटरों में नियम कायदे ताक पर हैं, जहां अनैतिक गतिविधियों की आशंका तो रहती है। वहीं, अब भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी युवतियों को बगैर सी फॉर्म या इमिग्रेशन विभाग को सूचित किए बिना रखा जा रहा है।
जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। पुलिस ने पिछले 11 माह में विभिन्न स्पा सेंटरों पर छापे मारकर 27 विदेशी युवतियों को पकड़ा है। इन सेंटरों के संचालकों के खिलाफ विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई है।
पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में मिलीभगत के चलते स्पा सेंटर व हुक्का बार संचालित किए जा रहे हैं। शहर में अधिकांश स्पा सेंटर सरदारपुरा, शास्त्रीनगर व बोरानाडा में संचालित किए जा रहे हैं। वहीं, रातानाडा व एयरपोर्ट क्षेत्र में भी स्पा सेंटर पकड़े जा चुके हैं।
यदि कोई विदेशी नागरिक होटल, गेस्ट हाउस, हवेली, स्पा सेंटर या अन्य जगह पर ठहरते हैं तो संचालक को इस बारे में सीआइडी एसएसबी व इमिग्रेशन विभाग को अवगत करवाना अनिवार्य है। साथ ही इनके संबंध में सी-फॉर्म भरकर जमा करवाना भी जरूरी है। ऐसा न करने पर संचालक के खिलाफ विदेशी नागारिक अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
4 जनवरी : सरदारपुरा सी रोड पर स्पा सेंटर से दो विदेशी युवतियों को पकड़ा गया। इन्हें बिना सी-फॉर्म भरे अवैध तरीके से रखा गया था।
21 जनवरी : सरदारपुरा में स्पा सेंटर से थाईलैण्ड की नौ युवतियां पकड़ी गईं थी।
27 अगस्त : भगत की कोठी थानान्तर्गत रेजीडेंसी रोड पर कॉलोनी में स्पा सेंटर से थाईलैण्ड की तीन युवतियां पकड़ी।
1 अक्टूबर : शास्त्रीनगर थानान्तर्गत डॉ एसएन मेडिकल कॉलेज के सामने स्पा सेंटर से तीन विदेशी युवतियों को पकड़ा गया था। इसमें से एक युवती ने खुद को एचआइवी पीड़ित बताया था।
9 नवम्बर : सरदारपुरा थानान्तर्गत 9वीं पाल रोड पर गेस्ट हाउस की आड़ में संचालित स्पा सेंटर से थाईलैण्ड की दस युवतियों को पकड़ा गया था।
स्पा सेंटरों में समय-समय पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। यदि कहीं अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे हैं तो और कार्रवाई की जाएगी।
विनीत कुमार बंसल, पुलिस उपायुक्त पश्चिम जोधपुर
