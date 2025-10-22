Air Pollution: पटाखों से जोधपुर में दिवाली पर भयंकर वायु प्रदूषण, आधी रात AQI 500 पहुंचा

पीएम कणों में धूल कण, कार्बन कण, जल वाष्प, गाड़ियों से निकलने वाले अपशिष्ट के बारीक गण, कुछ गैसें शामिल होती है, जिसके कण 2.5 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन तक छोटे होते हैं। बीते 24 घंटे में सर्वाधिक प्रदूषक तत्व पीएम 2.5 था यानी पटाखे फोड़े जाने से हवा में बहुत ही सूक्ष्म कण विसरित हो गए। ये कण श्वास के जरिए फैफड़ों के अंदर जाकर अस्थमा, सीओपीडी जैसे रोग पैदा कर देते हैं।