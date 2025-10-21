Jodhpur: महिला ने दिया 4KG से ज्यादा वजन वाली बच्ची को जन्म, नॉर्मल डिलीवरी के बाद मिल गई छुट्टी

जोधपुर के राजकीय ह्यूसन जिला चिकित्सालय, महिला बाग में एक असाधारण लेकिन सफल सामान्य प्रसव का मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने 4 किलो 100 ग्राम वजनी बच्ची को नॉर्मल डिलीवरी से जन्म दिया। खास बात यह है कि यह महिला की पहली संतान है और फिर भी सामान्य प्रसव संभव हुआ।