Jodhpur: महिला ने दिया 4KG से ज्यादा वजन वाली बच्ची को जन्म, नॉर्मल डिलीवरी के बाद मिल गई छुट्टी

फोटो: पत्रिका
जोधपुर के राजकीय ह्यूसन जिला चिकित्सालय, महिला बाग में एक असाधारण लेकिन सफल सामान्य प्रसव का मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने 4 किलो 100 ग्राम वजनी बच्ची को नॉर्मल डिलीवरी से जन्म दिया। खास बात यह है कि यह महिला की पहली संतान है और फिर भी सामान्य प्रसव संभव हुआ।
मिली जानकारी के अनुसार पाल क्षेत्र निवासी निशा योगी, पत्नी रविन्द्र नाथ योगी को प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों की अनुभवी टीम ने उनकी स्थिति का मूल्यांकन किया और नॉर्मल डिलीवरी का निर्णय लिया।
वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. सुमन सिंघवी की देखरेख में यह प्रसव सफलता से संपन्न हुआ। जन्म के तुरंत बाद बच्ची का वजन 4.1 किलो मापा गया जो सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक होता है। जिसके बाद मां और नवजात दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं।
डिलीवरी के बाद प्रसूता और बच्ची को कुछ समय के लिए चिकित्सकीय निगरानी में वार्ड में शिफ्ट किया गया। स्वास्थ्य की जांच में कोई समस्या नहीं मिलने पर दोनों को सफलतापूर्वक डिस्चार्ज कर दिया गया।
डॉ. सुमन सिंघवी ने बताया कि भारी वजन वाले बच्चों के मामलों में सामान्य डिलीवरी मुश्किल मानी जाती है लेकिन इस केस में टीमवर्क और समय पर निर्णय के चलते यह संभव हो पाया। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी अस्पताल में कई जटिल प्रसव सामान्य रूप से कराए जा चुके हैं।
प्रसव टीम में डॉ. सुमन सिंघवी के अलावा नर्सिंग अधिकारी लक्ष्मण राम, अर्चना, सलामा, आयुष्मान भारत योजना की इंचार्ज भारती नाथ गोस्वामी, चांद मोहम्मद और अन्य सहायक स्टाफ का भी सराहनीय योगदान रहा।
