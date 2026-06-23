जोधपुर पुलिस थाने में युवक की मौत का मामला: प्रदर्शन के बाद बनी सहमति, हेड कांस्टेबल लाइन हाजिर

Jodhpur Basni Police Station: जोधपुर: जोधपुर स्थित बासनी पुलिस थाने में पूछताछ के लिए बुलाए गए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में विषाक्त पदार्थ खाने से हुई मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया था। इस घटना के विरोध में बीते दिनों बुधवार को दिनभर भारी बवाल और विरोध-प्रदर्शन का दौर जारी रहा। मृतक के परिजनों और समाज के लोगों ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) अस्पताल की मोर्चरी के बाहर डेरा डाल दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ उग्र धरना-प्रदर्शन किया। कई दौर की लंबी वार्ताओं और समझाइश के बाद आखिरकार देर रात दोनों पक्षों के बीच सहमति बन सकी, जिसके बाद धरना समाप्त किया गया।