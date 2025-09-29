माता की छत्रछाया में संकट मुक्त रहा फलोदी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ड्रोन हमले भी नाकाम

Maa Latiyal Temple: राजस्थान के फलोदी जिले के युग पुरुष सिद्धुजी कल्ला, जो जैसलमेर के राजा से नाराज होकर आसनी कोट से निकले थे, उन्हें एक दृष्टांत हुआ कि जहां मां का रथ रुकेगा, वहीं वे मां का मंदिर बनाकर नया गांव बसाएंगे। इसी संकल्प के साथ वे समर्थकों के साथ कई दिनों की यात्रा के बाद शारदीय नवरात्रि की अष्टमी को मां लटियाल का रथ खेजड़ी के नीचे रुक गया। वहीं उन्होंने नया नगर बसाया, जिसे अपनी पुत्री फलां के नाम से फलोदी कहा जाता है। पिछले 567 वर्षों से यहां कभी कोई बड़ा संकट नहीं आया। विपरीत परिस्थितियों में भी स्थानीय लोग मां लटियाल की कृपा को फलोदी की समृद्धि और सुरक्षा का कारण मानते हैं।