AIIMS जोधपुर में बड़ी लापरवाही: इमरजेंसी में भर्ती मरीज को चढ़ाया गलत खून, हालत बताई जा रही स्थिर

एम्स की इमरजेंसी में डोली कलां निवासी मांगीलाल विश्नोई (50 साल) को मधुमिक्खयों के काटने के कारण भर्ती कराया गया था। इमरजेंसी की एक अन्य लाइन में नागौर के पांचुड़ी कलां निवासी मांगीलाल (80 साल) भी भर्ती था। डॉक्टरों ने 80 साल के मांगीलाल को खून की जरूरत बताई लेकिन कुछ देर बाद अस्पतालकर्मियों ने 50 साल वाले मांगीलाल के परिजन को दो यूनिट खून लाने को कहा।