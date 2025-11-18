Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Major Shaitan Singh: जोधपुर में मेजर शैतान सिंह के बलिदान को याद किया, दी श्रद्धांजलि

Major Shaitan Singh Martyr Day। भारत-चीन युद्ध में अदम्य साहस दिखाकर बलिदान देने वाले परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का 63वां बलिदान दिवस पावटा चौराहे पर श्रद्धाभाव से मनाया गया।

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 18, 2025

Major Shaitan Singh

पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। फोटो- पत्रिका

Major Shaitan Singh जोधपुर। वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध में रेजांगला की ऊंचाइयों पर अमर बलिदान देने वाले परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का 63वां बलिदान दिवस मंगलवार को पावटा चौराहे पर मनाया गया। यहां जिला प्रशासन, सेना, पूर्व सैनिकों और विद्यार्थियों ने मेजर की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की।

संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह, डिप्टी जीओसी जोधपुर सब एरिया ब्रिगेडियर राहुल मोहन सेठ तथा मेजर शैतान सिंह के पुत्र नरपतसिंह ने सर्वप्रथम पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धासुमन भेंट किए। इसके बाद ब्रिगेडियर विजयंत यादव, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल डीएस खंगारोत, कर्नल वेटर्न अमृत कुलकर्णी, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट प्रशासक कर्नल अजय सिंह शेखावत, ग्रुप कैप्टन राकेश नंदा, स्क्वाड्रन लीडर सीपी सिंह, मेजर शैतान सिंह के भाई कमांडेंट पृथ्वीसिंह सहित दर्जनों सेवारत एवं पूर्व सैन्य अधिकारियों, पूर्व सैनिकों एवं गणमान्य नागरिकों ने पुष्पांजलि अर्पित कर वीर सपूत को नमन किया।

महाराजा श्री हनवंत सैनिक स्कूल चौपासनी के 35 विद्यार्थियों ने कैप्टन रुमा पीटर एवं सूबेदार मेजरों की अगुवाई में प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। एक मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री बटालियन ने सशस्त्र सलामी एवं गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया। समारोह में पुलिस उपाधीक्षक बुद्धाराम एवं इंस्पेक्टर सीताराम खोजा के नेतृत्व में पुलिस एवं यातायात व्यवस्था चुस्त रही।

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Major Shaitan Singh: जोधपुर में मेजर शैतान सिंह के बलिदान को याद किया, दी श्रद्धांजलि

