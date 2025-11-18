Major Shaitan Singh: जोधपुर में मेजर शैतान सिंह के बलिदान को याद किया, दी श्रद्धांजलि

संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह, डिप्टी जीओसी जोधपुर सब एरिया ब्रिगेडियर राहुल मोहन सेठ तथा मेजर शैतान सिंह के पुत्र नरपतसिंह ने सर्वप्रथम पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धासुमन भेंट किए। इसके बाद ब्रिगेडियर विजयंत यादव, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल डीएस खंगारोत, कर्नल वेटर्न अमृत कुलकर्णी, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट प्रशासक कर्नल अजय सिंह शेखावत, ग्रुप कैप्टन राकेश नंदा, स्क्वाड्रन लीडर सीपी सिंह, मेजर शैतान सिंह के भाई कमांडेंट पृथ्वीसिंह सहित दर्जनों सेवारत एवं पूर्व सैन्य अधिकारियों, पूर्व सैनिकों एवं गणमान्य नागरिकों ने पुष्पांजलि अर्पित कर वीर सपूत को नमन किया।