Rajasthan: पति को कमरे में बंद कर भागने की फिराक में थी लुटेरी दुल्हन, बालकनी से गिरकर हुई घायल, मौके से भागे साथी

आर्य समाज में शादी के बाद संदीप शर्मा, रवि व रूबीदेवी लौट गए थे। बालकनी से भागने के दौरान संदीप व रवि नीचे खड़े थे। जो सुमन को लेने आए थे, लेकिन सुमन के नीचे गिरते ही भाग गए थे। पीड़ित का आरोप है कि सुमन पहले से शादीशुदा है। फिर भी खुद को अविवाहित बताकर उससे दुबारा शादी की थी। इनके पास आधार कार्ड भी फर्जी हैं, जिनमें पिता व अन्य के नाम गलत लिखे हुए हैं।