जोधपुर

Rajasthan: पति को कमरे में बंद कर भागने की फिराक में थी लुटेरी दुल्हन, बालकनी से गिरकर हुई घायल, मौके से भागे साथी

29 जून की रात तीन बजे सुमन ने पति भरत को कमरे में बंद किया और फिर साड़ी से रस्सी बनाकर महिला बालकनी से कूदकर भागने का प्रयास करने लगी। इस प्रयास में वह नीचे गिर गई।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Aug 07, 2025

Looteri Dulhan in Jodhpur
प्रतीकात्मक तस्वीर

राजस्थान के जोधपुर में बनाड़ थानान्तर्गत सारण नगर के शिव विहार में तीन लाख रुपए लेकर शादी करने वाली महिला शादी के चौथे ही दिन बालकनी से कूदकर भागने लगी, लेकिन नीचे गिरने से घायल हो गईं। उसके दो साथी फरार हो गए।

पुलिस के अनुसार शिव विहार निवासी भरत पारीक ने कोर्ट में पेश इस्तगासे के आधार पर बिहार में औरंगाबाद निवासी सुमन पाण्डे, उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी निवासी संदीप शर्मा, बिहार में रोहतास निवासी रूबी देवी व रवि और जोधपुर में मुंजासर के पास सज्जन लीला विहार निवासी नंदकिशोर सोनी, पत्नी व पुत्र जितेन्द्र सोनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है।

आर्य समाज में शादी

आरोप है कि पिता के परिचित नंदकिशोर ने 26 जून को फोन कर भरत की शादी बिहार की एक युवती से कराने के लिए बात की थी। उसने युवती व परिजन के जयपुर में होने की जानकारी दी थी। उसकी बातों में आकर भरत के पिता ने युवती व परिजन को बातचीत के लिए घर बुलाया। शाम को ही सभी घर आ गए।

सुमन को देख पीड़ित भरत व परिजन शादी को तैयार हो गए। बदले में तीन लाख रुपए मांगे गए। तब 1.70 लाख रुपए नगद दिए गए। जबकि एक लाख रुपए संदीप शर्मा के खाते में ऑनलाइन जमा कराए गए। तब कोर्ट परिसर में आर्य समाज में भरत व सुमन की शादी कराई गई। इसके बाद सभी अपने घर लौट गए थे।

पति को कमरे में किया बंद

29 जून की रात तीन बजे सुमन ने पति भरत को कमरे में बंद किया और फिर साड़ी से रस्सी बनाकर महिला बालकनी से कूदकर भागने का प्रयास करने लगी। इस प्रयास में वह नीचे गिर गई। सिर व पांव में उसके चोट आई। आवाज सुनकर आस-पास के लोग व घरवाले बाहर आए। चोटिल सुमन को पकड़ लिया। पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। बाद में घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

नीचे गिरते ही लेने आए साथी भागे

आर्य समाज में शादी के बाद संदीप शर्मा, रवि व रूबीदेवी लौट गए थे। बालकनी से भागने के दौरान संदीप व रवि नीचे खड़े थे। जो सुमन को लेने आए थे, लेकिन सुमन के नीचे गिरते ही भाग गए थे। पीड़ित का आरोप है कि सुमन पहले से शादीशुदा है। फिर भी खुद को अविवाहित बताकर उससे दुबारा शादी की थी। इनके पास आधार कार्ड भी फर्जी हैं, जिनमें पिता व अन्य के नाम गलत लिखे हुए हैं।

Published on:

07 Aug 2025 05:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan: पति को कमरे में बंद कर भागने की फिराक में थी लुटेरी दुल्हन, बालकनी से गिरकर हुई घायल, मौके से भागे साथी

