Rajasthan Crime: एजीटीएफ ने जोधपुर में पकड़ी अवैध ड्रग्स फैक्ट्री, 3 करोड़ की एमडी और 55 किलो से ज्यादा केमिकल बरामद

एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गणपतराम बेनीवाल (40) निवासी मंडली, बालोतरा हाल शंकर नगर बनाड़, जोधपुर को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने करीब 12 लाख रुपए का कर्ज चुकाने के लिए सांचौर के तस्करों आसुराम उर्फ लक्की और भाणु से सौदा किया था। इसके बाद उसने अपने ही घर ‘बेनीवाल सदन’ को ड्रग्स बनाने की अवैध लैब में बदल दिया। पुलिस के अनुसार मौके से बरामद रसायनों से करीब 60 किलो और एमडी ड्रग्स तैयार करने की योजना बनाई गई थी।