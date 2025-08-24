Heavy Rain Alert: अगले 24 घंटे बेहद खतरनाक, टूटकर बरसेंगे बादल, मानसून दिखाएगा रौद्र रूप, अलर्ट जारी

Rajasthan Rain Alert: राजस्थान में मानसून सक्रिय होने की वजह से रविवार को जोधपुर शहर में भी तेज बारिश हुई। तड़के हल्की बरसात के बाद दोपहर बाद जमकर मेघ बरसे। झमाझम बारिश से सड़कों पर बाळा आ गया। निचले इलाकों में पानी भर गया। शाम तक 13.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो-तीन दिनों तक जोधपुर संभाग के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। हालांकि बारिश का सिलसिला अगले दस दिन तक रुक रुककर बना रहेगा।
इस बीच मौसम विभाग ने बारिश का नया अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आगामी 2 घंटों के भीतर झुंझुनूं जिले में भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अलवर, नागौर, दौसा, चूरू, टोंक, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सवाईमाधोपुर, जयपुर, सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, बारां, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, कोटा, जोधपुर, पाली, धौलपुर, करौली, बाड़मेर और जालोर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
वहीं सूर्यनगरी में रविवार को न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री रहा। तड़के से ही बारिश के कारण सड़कें भीग गई। हालांकि छुट्टी होने की वजह से सड़कों पर भीड़ कम रही। बरसात के बाद मौसम कुछ सुहाना हुआ, लेकिन दिन चढ़ने के साथ अत्यधिक नमी की वजह से उमस गहराने लगी। दोपहर में तापमान 30.6 डिग्री तक पहुंचा। अपराह्न तीन बजे फिर से बारिश शुरू हो गई जो कभी रुककर तो कभी तेज स्पैल के साथ शाम पांच बजे तक चली। तेज बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया।
शहर में बरसाती मौसम होने और रविवार की छुट्टी होने की वजह से शाम को पर्यटन स्थलों पर भीड़ उमड़ पड़ी। कायलाना, सूरसागर, मसूरिया पहाड़ी और मण्डोर में शहरवासियों ने मौसम का लुत्फ उठाया।
यह वीडियो भी देखें
मौसम विभाग के अनुसार मानसून की ट्रफ लाइन सामान्य स्थिति में होने की वजह से सोमवार और मंगलवार को शहर में बारिश की पुरजोर संभावना बनी हुई है। अगर मौसमी परिस्थितियां अनुकूल रहती है जो आधा इंच से लेकर एक इंच तक बरसात हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 25 अगस्त को अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झुंझुनूं, प्रतागपढ़, चूरू, हनुमानगढ़, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली, श्रीगंगानगर में भारी बारिश और राजसमंद, सिरोही और उदयपुर में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।