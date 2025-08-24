Heavy Rain Alert: अगले 24 घंटे बेहद खतरनाक, टूटकर बरसेंगे बादल, मानसून दिखाएगा रौद्र रूप, अलर्ट जारी

वहीं सूर्यनगरी में रविवार को न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री रहा। तड़के से ही बारिश के कारण सड़कें भीग गई। हालांकि छुट्टी होने की वजह से सड़कों पर भीड़ कम रही। बरसात के बाद मौसम कुछ सुहाना हुआ, लेकिन दिन चढ़ने के साथ अत्यधिक नमी की वजह से उमस गहराने लगी। दोपहर में तापमान 30.6 डिग्री तक पहुंचा। अपराह्न तीन बजे फिर से बारिश शुरू हो गई जो कभी रुककर तो कभी तेज स्पैल के साथ शाम पांच बजे तक चली। तेज बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया।