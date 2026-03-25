Rajasthan News : खुद के आशियाने का सपना हुआ पूरा- मिली घर की चाबी, जानें क्या है सरकार की ये ‘गज़ब’ स्कीम? 

विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने भावुक होते हुए कहा, "अपना घर होना हर व्यक्ति का सबसे बड़ा सपना होता है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के माध्यम से हम न केवल छत दे रहे हैं, बल्कि गरीब परिवारों को समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का आधार प्रदान कर रहे हैं।" उन्होंने सभी आवंटियों को बधाई देते हुए उनके सुखद और मंगलमय भविष्य की कामना की।