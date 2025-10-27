दीपावली पर झुलसी मां, बच्चे को जन्म देकर दुनिया छोड़ गई, जिंदगी-मौत से जंग लड़ रहा मासूम

शुक्रवार देर रात तक झुलसी महिला ने बेटे को जन्म दिया तो एमजीएच अस्पताल के कर्मचारियों ने संवेदनहीनता दर्शाते हुए बिना एम्बुलेंस ही गंभीर बच्चे को उम्मेद अस्पताल रवाना किया। अस्पताल अधीक्षक डॉ. एफ.एस. भाटी ने बताया कि एक जांच कमेटी बनाई गई है, जो कि तीन दिन में रिपोर्ट देगी और इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।