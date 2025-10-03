जोधपुर: आसाराम की बैरक में बंद हैं सोनम वांगचुक, बंदियों वाला खाना दे रहे, कैमरों से 24 घंटे नजर

उधर, फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, फ्रेंड्स ऑफ नेचर फॉलफॉन के बैनर तले जिला कलक्टर कार्यालय के बाहर धरना देकर सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग की गई। संगठन के आरके मेघवाल ने बताया कि सोमन वांगचुक को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। साथ ही पर्यावरणीय संतुलन व परिस्थितियों की रक्षा के लिए जन जागरूकता अभियान को बढ़ावा देने, राज्य व केन्द्र सरकार लद्दाख के लिए ठोस नीतियां बनाने, युवाओं व नागरिक को प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाए, लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए।