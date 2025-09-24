Jodhpur: डोडा पोस्त जब्त करने के मामले में भ्रष्टाचार का आरोप, ओसियां सर्किल ऑफिसर पर गिरी गाज

इस शिकायत पर जोधपुर रेंज के आईजी राजेश मीणा ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एएसपी को गहन जांच के आदेश दिए थे। जांच टीम ने मामले की गहराई से पड़ताल की, जिसमें जब्त मादक पदार्थ की मात्रा, प्रक्रिया और संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन शामिल था। जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय ने कार्रवाई की। जब्बरसिंह चारण को तत्काल प्रभाव से उनके वर्तमान पद से हटाने और पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।