श्रीगंगानगर: SDM दफ्तर के पास पानी की टंकी पर चढ़े पति-पत्नी, बहन और जीजा पर लगाया जमीन हड़पने का आरोप



सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और टंकी के चारों ओर भीड़ जमा हो गई। मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष परसराम भाटिया भी पहुंचे और दंपती को समझाने का प्रयास किया। करीब एक घंटे तक समझाइश का दौर चला। आखिरकार पुलिस ने सुबह 9 बजकर 5 मिनट पर दंपती को सुरक्षित नीचे उतार लिया।