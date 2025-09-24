Patrika LogoSwitch to English

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर: SDM दफ्तर के पास पानी की टंकी पर चढ़े पति-पत्नी, बहन और जीजा पर लगाया जमीन हड़पने का आरोप

श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में पुश्तैनी प्लॉट विवाद को लेकर पति-पत्नी एसडीएम कार्यालय के पास पानी की टंकी पर चढ़ गए। गोपाल सैन ने बहन-जीजा पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया।

श्री गंगानगर

Arvind Rao

Sep 24, 2025

Sriganganagar
पानी की टंकी पर चढ़े पति-पत्नी (फोटो- पत्रिका)

श्रीगंगानगर: सूरतगढ़ में बुधवार सुबह एक दंपती द्वारा पानी की टंकी पर चढ़ने का मामला सामने आया है। वार्ड-32 निवासी गोपाल सैन पुत्र मांगीलाल अपनी पत्नी के साथ एसडीएम कार्यालय के पास बनी पानी की टंकी पर चढ़ गया।


बताया जा रहा है कि गोपाल का अपने पुश्तैनी प्लॉट को लेकर बहन और जीजा से विवाद चल रहा है। उसका आरोप है कि दोनों ने मिलकर उसका पुश्तैनी प्लॉट हड़प लिया है। इस विवाद को लेकर आक्रोशित होकर उसने पत्नी के साथ यह कदम उठाया।

दंपती को समझाने का प्रयास किया


सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और टंकी के चारों ओर भीड़ जमा हो गई। मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष परसराम भाटिया भी पहुंचे और दंपती को समझाने का प्रयास किया। करीब एक घंटे तक समझाइश का दौर चला। आखिरकार पुलिस ने सुबह 9 बजकर 5 मिनट पर दंपती को सुरक्षित नीचे उतार लिया।


पुलिस ने दिलाया भरोसा


पुलिस ने दोनों को शांत कर उनके आरोपों की जांच का भरोसा दिया। घटना के चलते आसपास क्षेत्र में हलचल मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों का कहना है कि मामले की तहकीकात की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी।


इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि संपत्ति विवादों को लेकर लोग इस तरह के घातक कदम क्यों उठा रहे हैं। फिलहाल, पुलिस ने दंपती को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

