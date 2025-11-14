राजस्थान के इस नए जिले के लोगों के लिए खुशखबरी, नए वर्ष 2026 में मिलेगी ये बड़ी सौगात

Photo- Patrika
फलोदी जिला बनने के बाद पर्यटन और विकास के लिहाज से फलोदी रेलवे स्टेशन भी अब आधुनिक स्वरूप लेने लगा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल अंतर्गत आने वाले इस स्टेशन का कायाकल्प कार्य लगभग पूर्णता की ओर है।
नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही यात्रियों को आधुनिक और उच्च स्तरीय सुविधाओं से युक्त स्टेशन की सौगात मिलने लगेगी। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि पुनर्विकास कार्यों के अंतर्गत स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में व्यापक सुधार किए गए हैं।
स्टेशन भवन का आधुनिकीकरण, नया प्रतीक्षालय, आरामदायक बैठने की व्यवस्था, आधुनिक शौचालय, एलईडी लाइटिंग, डिजिटल सूचना डिस्प्ले बोर्ड और प्लेटफॉर्म शेल्टर का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। साथ ही स्टेशन परिसर के सौंदर्यीकरण, लैंडस्केपिंग, फुट ओवर ब्रिज और सर्कुलेटिंग एरिया के कार्य अंतिम चरण में हैं।
उन्होंने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त वातावरण प्रदान करना है। फलोदी स्टेशन का पुनर्विकास यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव देगा और स्थानीय विकास को भी गति प्रदान करेगा।
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 18.15 करोड़ रुपए की लागत से यह कार्य किया जा रहा है। कुल कार्य का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा पूरा हो चुका है। स्टेशन को हेरिटेज लुक में विकसित किया जा रहा है, जिसमें आधुनिक शेड, अलग प्रवेश व निकास द्वार, पर्याप्त पार्किंग, डोरमेट्री, वेटिंग रूम, वीआईपी कक्ष, बुकिंग व पार्सल ऑफिस जैसी सुविधाओं को शामिल किया गया है।
मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि ये सुधार न केवल फलोदी स्टेशन को सुरक्षित और आधुनिक बनाएंगे, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन देंगे। शेष कार्य कुछ ही दिनों में पूर्ण कर स्टेशन को यात्रियों के लिए समर्पित किया जाएगा।
