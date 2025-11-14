राजस्थान के इस नए जिले के लोगों के लिए खुशखबरी, नए वर्ष 2026 में मिलेगी ये बड़ी सौगात

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 18.15 करोड़ रुपए की लागत से यह कार्य किया जा रहा है। कुल कार्य का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा पूरा हो चुका है। स्टेशन को हेरिटेज लुक में विकसित किया जा रहा है, जिसमें आधुनिक शेड, अलग प्रवेश व निकास द्वार, पर्याप्त पार्किंग, डोरमेट्री, वेटिंग रूम, वीआईपी कक्ष, बुकिंग व पार्सल ऑफिस जैसी सुविधाओं को शामिल किया गया है।