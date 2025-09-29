Rajasthan: रिश्वतखोरी के जिस खेल में धरे गए थे 2 तहसीलदार, उसमें अब पटवारी भी गिरफ्तार, मांगे थे 5 लाख रुपए

आरोपी पटवारी। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ क्षेत्र में तैनात रहे पटवारी हनुमानराम को पांच लाख रुपए रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार किया। सोमवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए।
एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर फरवरी 2025 में की गई ट्रैप कार्रवाई में तत्कालीन तहसीलदार भणियाणा सुमित्रा चौधरी और फतेहगढ़ तहसीलदार शिवप्रसाद शर्मा को 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था। मामले की जांच एसीबी जोधपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चक्रवर्ती सिंह राठौड़ के जिम्मे थी।
यह वीडियो भी देखें
महानिदेशक एसीबी स्मिता श्रीवास्तव और उप महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर भुवन भूषण यादव की देखरेख में चल रही जांच में यह साबित हुआ कि इसी प्रकरण में पटवारी हनुमानराम ने भी परिवादी से पांच लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। आरोप प्रमाणित होने पर उसे सोमवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग