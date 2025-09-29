Rajasthan: रिश्वतखोरी के जिस खेल में धरे गए थे 2 तहसीलदार, उसमें अब पटवारी भी गिरफ्तार, मांगे थे 5 लाख रुपए

महानिदेशक एसीबी स्मिता श्रीवास्तव और उप महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर भुवन भूषण यादव की देखरेख में चल रही जांच में यह साबित हुआ कि इसी प्रकरण में पटवारी हनुमानराम ने भी परिवादी से पांच लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। आरोप प्रमाणित होने पर उसे सोमवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।