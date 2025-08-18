Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

World Photography Day: जब आम से लेकर खास तक ने निकाला कैमरा, कैसी आईं तस्वीरें, यहां देखें

रेगिस्तान की सुनहरी रेत या राजस्थान की लोकसंस्कृति हर दृश्य जब कैमरे में कैद होता है तो दुनिया भर तक पहुंच जाता है और अपनी मिट्टी की खुशबू बिखेरता है।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Aug 18, 2025

World Photography Day
फोटो- पत्रिका नेटवर्क

19 अगस्त को World Photography Day डे मनाया जाएगा। ऐसे में जोधपुर की गलियों में बच्चों की मुस्कान, नीले शहर की खूबसूरत हवेलियां, रेगिस्तान की सुनहरी रेत या राजस्थान की लोकसंस्कृति हर दृश्य जब कैमरे में कैद होता है तो दुनिया भर तक पहुंच जाता है और अपनी मिट्टी की खुशबू बिखेरता है। ऐसे में हम देखेंगे कि कैसे आमजन अपने लैंस में शहर को कैद करता है। सेलिब्रिटी जब अपना मोबाइल या कैमरा निकालते हैं तो क्या कैद करते हैं।

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने खींची बाघ की तस्वीर।

World Photography Day: रेगिस्तान से राजमहल तक, कैमरे में कैद हुआ राजस्थान का अनोखा रंग, देखें 10 तस्वीरें
जयपुर
World Photography Day

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत की ओर से खींची गई तस्वीर।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ओर से 31 जुलाई का फोटो, जो उन्होंने बीकानेर में एक रैली के दौरान खींचा था।

पूर्व सांसद गजसिंह ने अपने लैंस से इस नजारे को किया कैद।

पूर्व सांसद गजसिंह की ओर से खींची गई शेरों के झुंड की तस्वीर।

पत्रिका के पाठकों ने भेजी यह तस्वीरें...

विश्व फोटोग्राफी दिवस: राजस्थान के 10 सबसे खूबसूरत फोटो प्वाइंट, जानें सालभर के बेस्ट सीजन और लोकेशन
जयपुर
World Photography Day

Published on:

18 Aug 2025 09:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / World Photography Day: जब आम से लेकर खास तक ने निकाला कैमरा, कैसी आईं तस्वीरें, यहां देखें

