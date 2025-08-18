World Photography Day: जब आम से लेकर खास तक ने निकाला कैमरा, कैसी आईं तस्वीरें, यहां देखें

19 अगस्त को World Photography Day डे मनाया जाएगा। ऐसे में जोधपुर की गलियों में बच्चों की मुस्कान, नीले शहर की खूबसूरत हवेलियां, रेगिस्तान की सुनहरी रेत या राजस्थान की लोकसंस्कृति हर दृश्य जब कैमरे में कैद होता है तो दुनिया भर तक पहुंच जाता है और अपनी मिट्टी की खुशबू बिखेरता है। ऐसे में हम देखेंगे कि कैसे आमजन अपने लैंस में शहर को कैद करता है। सेलिब्रिटी जब अपना मोबाइल या कैमरा निकालते हैं तो क्या कैद करते हैं।