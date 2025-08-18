Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

विश्व फोटोग्राफी दिवस: राजस्थान के 10 सबसे खूबसूरत फोटो प्वाइंट, जानें सालभर के बेस्ट सीजन और लोकेशन

World Photography Day: राजस्थान अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, शानदार किलों, महलों और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहां की झीलें, रेगिस्तान और प्राचीन स्थापत्य लोगों को बरसों से आकर्षित करते आए हैं।

जयपुर

Arvind Rao

Aug 18, 2025

World Photography Day
World Photography Day (Patrika Photo)

जयपुर: राजस्थान, जिसे 'राजाओं की धरती' कहा जाता है। समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, अद्भुत स्थापत्य कला और प्राकृतिक सौंदर्य की ऐसी बुनावट है, जिसने सदियों से लोगों को आकर्षित किया है।


प्राचीन युग के प्रहरी बने भव्य किलों से लेकर शाही वैभव को प्रतिबिंबित करती शांत झीलों तक, राजस्थान ऐसे अनेक दर्शनीय स्थल समेटे हुए है, जो इंद्रियों को मोहित कर आत्मा पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं।


अगर आप घूमने की योजना बना रहे हैं तो राजस्थान जरूर आपकी सूची में होना चाहिए। विश्व फोटोग्राफी दिवस 2025 पर हम आपको राजस्थान की 10 ऐसी जगहों के बारे में बता रहे हैं, जहां पहुंचकर आप अच्छी फोटोग्राफी कैमरे में कैद कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

बिजली संकट से राहत! सौर ऊर्जा से रोशन होगा राजस्थान का यह शहर, 200 मेगावाट के सोलर प्लांट से मिलेगी बिजली
जालोर
Solar-Energy-Station

आइए, हम आपको राजस्थान के शीर्ष दस दर्शनीय स्थलों की सैर पर ले चलते हैं, जहां इतिहास, परंपरा और प्राकृतिक सौंदर्य एक साथ मिलकर ऐसा अविस्मरणीय अनुभव रचते हैं, जो आपकी यात्राओं की प्यास को और गहरा कर देगा तथा आपको बार-बार यहां लौटने के लिए प्रेरित करेगा।


-आमेर किला, जयपुर


पहाड़ी पर स्थित आमेर किला राजपूताना वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। विशाल दरवाजे, नक्काशीदार महल और शीश महल इसे खास बनाते हैं।


यहां क्या देखें


हाथी की सवारी कर किले तक पहुंचना।
शाम का लाइट एंड साउंड शो।
दीवारों और छतों पर की गई बारीक नक्काशी।
शीशमहल, जहां हजारों छोटे शीशे मिलकर रोशनी का अद्भुत नजारा बनाते हैं।


-सिटी पैलेस, उदयपुर


झीलों की नगरी उदयपुर का सिटी पैलेस राजस्थानी और मुगल शैली का अद्भुत मेल है।


यहां क्या करें

संग्रहालय में शाही वस्तुएं और कलाकृतियां देखें।
पिछोला झील में बोट राइड का आनंद लें।
पास ही जगदीश मंदिर, सहेलियों की बाड़ी, फतेहसागर झील, मानसून पैलेस और बागोर की हवेली भी देखें।

-जैसलमेर किला


थार के सुनहरे रेगिस्तान में बसा यह “सोनार किला” अभी भी बसा हुआ है।
यहां अनुभव करें
किले की संकरी गलियों और हवेलियों में घूमना।


जैन मंदिरों की अद्भुत कलाकारी देखना।
स्थानीय व्यंजन चखना।
सूर्यास्त के समय किले की सुनहरी चमक निहारना।


-रणथंभौर नेशनल पार्क


यहां बाघ को उसके प्राकृतिक आवास में देखने का मौका मिलता है।


क्या खास है


जीप या कैंटर सफारी।
300 से अधिक पक्षियों को देखना।
पुराने किले और मंदिरों के खंडहर।


-पुष्कर झील और ब्रह्मा मंदिर


पुष्कर हिंदुओं का पवित्र तीर्थ है।


यहां क्या करें


झील में पवित्र स्नान।
रंग-बिरंगी पुष्कर बाजार से खरीदारी।
वार्षिक ऊंट मेला देखना।
ब्रह्मा मंदिर में संध्या आरती का अनुभव।


-मेहरानगढ़ किला, जोधपुर


नीली नगरी जोधपुर का यह विशाल किला पहाड़ी पर स्थित है।


क्या देखें


किले का संग्रहालय।
प्राचीन नक्काशीदार आंगन।
ऊपर से नीली बस्ती का अद्भुत नजारा।
पास में जसवंत थड़ा, उम्मेद भवन पैलेस, मंडोर गार्डन और सरदार मार्केट भी देखने लायक हैं।


-हवा महल, जयपुर


953 झरोखों से सजा यह “पवन महल” जयपुर की पहचान है।


क्या खास है


बाहर से फोटो खिंचवाना।
अंदर जाकर नक्काशीदार झरोखे देखना।
रात में इसकी रोशनी से सजी खूबसूरती देखना।


-चित्तौड़गढ़ किला


भारत का सबसे बड़ा किला, जो राजपूती वीरता और बलिदान का प्रतीक है।


क्या देखें


विजय स्तंभ (विजय का प्रतीक)।
महल और मंदिरों की अद्भुत नक्काशी।
किले से आसपास का मनमोहक दृश्य।


-थार रेगिस्तान और ऊंट सफारी


रेगिस्तान की असली पहचान ऊंट सफारी है।


अनुभव करें


सूर्योदय या सूर्यास्त के समय ऊंट की सवारी।
रेगिस्तानी कैंप में रहना।
राजस्थानी लोक संगीत और नृत्य का आनंद लेना।
तारों भरा आसमान देखना।

-केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर


पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग, यहां सर्दियों में साइबेरियन क्रेन तक देखने को मिलती है।

क्या करें


पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियां देखना।
हरे-भरे जंगल और झीलों का आनंद लेना।
प्रकृति प्रेमियों के लिए पिकनिक और गाइडेड टूर का अनुभव।
राजस्थान अपनी शाही विरासत, जीवंत संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता से हर यात्री को मंत्रमुग्ध कर देता है। किलों, झीलों और रेगिस्तान के अलावा यहां के मेले, त्यौहार, बाजार और व्यंजन भी आपके दिल को छू लेंगे।

ये भी पढ़ें

Brahmos Missile: अब पाकिस्तान के उड़ेंगे होश, ब्रह्मोस मिसाइल को और ताकतवर बना रही है DRDO और Air Force
जोधपुर
Brahmos Missile

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 03:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / विश्व फोटोग्राफी दिवस: राजस्थान के 10 सबसे खूबसूरत फोटो प्वाइंट, जानें सालभर के बेस्ट सीजन और लोकेशन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.