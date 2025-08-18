बिजली संकट से राहत! सौर ऊर्जा से रोशन होगा राजस्थान का यह शहर, 200 मेगावाट के सोलर प्लांट से मिलेगी बिजली

लेटा जीएसएस से जालोर शहर ही नहीं जिले के अन्य हिस्सों में बिजली सप्लाई हो रही है। बिजली के अतिरिक्त लोड की सेटिंग और भविष्य की जरुरत को ध्यान में रखते हुए लेटा जीएसएस को भी अपग्रेड किया जा रहा है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के अंगर्तम इस जीएसएस पर वर्तमान में दो बड़े ट्रांसफार्मर क्रमश: 100 एमवीए और 160 एमवीए मौजूद है। अब भविष्य की जरुरत को ध्यान में रखते हुए 100 एमवीए ट्रांसफार्मर के स्थान पर जल्द ही 200 एमवीए का ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा।