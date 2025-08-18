Sirohi: समधी को छोड़ने गया था, 2 दिन बाद घर से 500 मीटर दूर क्षत-विक्षत हालत में मिला शव; इलाके में दहशत

सिरोही। राजस्थान के सिरोही जिले में दो दिन पहले लापता हुए युवक का शव क्षत-विक्षत हालत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पिण्डवाडा थाना क्षेत्र में बसंतगढ़ गांव के घनावत फली निवासी युवक 15 अगस्त को लापता हो गया था, जिसका शव क्षत-विक्षत हालत में घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर मिला।
जानकारी के अनुसार बसंतगढ़ गांव के घनावत फली निवासी वीराराम गरासिया 15 अगस्त शाम को अपने समधी चेनाराम गरासिया को अपने घर से मारकंडेश्वर फली उनके घर पर छोड़ने लिए निकला था। वीराराम के वापस घर नहीं लौटने पर उसके परिजनों ने पिण्डवाडा पुलिस थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। थानाधिकारी भवानीसिंह राजावत और पिण्डवाडा वन विभाग के रेंजर प्रेमप्रकाश ने शनिवार को पूरे दिन पहाड़ी जंगलों में लापता युवक की तलाश की।
तलाशी के दौरान पुलिस टीम को रविवार को लापता युवक के घर से 500 मीटर की दूरी पर झारमिया नाड़ी पर युवक का क्षत-विक्षत शव मिला। शव को देखने पर किसी जंगली जानवर का शिकार होना प्रतीत हुआ। ऐसे में इलाके में दहशत का माहौल है।
पुलिस टीम ने मृतक के शव को इकट्ठा कर पिण्डवाडा राजकीय चिकित्सालय मोर्चरी रूम में रखवाया। मेडिकल बोर्ड का गठन करवा कर मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। पुलिस और वन विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी है।