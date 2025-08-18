Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सिरोही

Sirohi: समधी को छोड़ने गया था, 2 दिन बाद घर से 500 मीटर दूर क्षत-विक्षत हालत में मिला शव; इलाके में दहशत

राजस्थान के सिरोही जिले में दो दिन पहले लापता हुए युवक का शव क्षत-विक्षत हालत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।

सिरोही

Anil Prajapat

Aug 18, 2025

Sirohi-News-1
मौके पर मौजूद पुलिस व ग्रामीण। फोटो: पत्रिका

सिरोही। राजस्थान के सिरोही जिले में दो दिन पहले लापता हुए युवक का शव क्षत-विक्षत हालत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पिण्डवाडा थाना क्षेत्र में बसंतगढ़ गांव के घनावत फली निवासी युवक 15 अगस्त को लापता हो गया था, जिसका शव क्षत-विक्षत हालत में घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर मिला।

जानकारी के अनुसार बसंतगढ़ गांव के घनावत फली निवासी वीराराम गरासिया 15 अगस्त शाम को अपने समधी चेनाराम गरासिया को अपने घर से मारकंडेश्वर फली उनके घर पर छोड़ने लिए निकला था। वीराराम के वापस घर नहीं लौटने पर उसके परिजनों ने पिण्डवाडा पुलिस थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। थानाधिकारी भवानीसिंह राजावत और पिण्डवाडा वन विभाग के रेंजर प्रेमप्रकाश ने शनिवार को पूरे दिन पहाड़ी जंगलों में लापता युवक की तलाश की।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime News: राजस्थान में नीले ड्रम में मिला पति का शव, हत्याकांड में आया अब नया मोड़; मचा हड़कंप
अलवर
Rajasthan-Blue-Drum-Murder-Mystery-2

घर से 500 मीटर की दूरी पर मिला शव

तलाशी के दौरान पुलिस टीम को रविवार को लापता युवक के घर से 500 मीटर की दूरी पर झारमिया नाड़ी पर युवक का क्षत-विक्षत शव मिला। शव को देखने पर किसी जंगली जानवर का शिकार होना प्रतीत हुआ। ऐसे में इलाके में दहशत का माहौल है।

पुलिस और वन विभाग की टीम जांच में जुटी

पुलिस टीम ने मृतक के शव को इकट्ठा कर पिण्डवाडा राजकीय चिकित्सालय मोर्चरी रूम में रखवाया। मेडिकल बोर्ड का गठन करवा कर मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। पुलिस और वन विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में बाघों के लिए प्रे-बेस बढ़ाने की कवायद तेज, पुष्कर से जल्द लाए जाएंगे 15 चीतल
कोटा
Cheetal

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Aug 2025 01:36 pm

Published on:

18 Aug 2025 01:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Sirohi: समधी को छोड़ने गया था, 2 दिन बाद घर से 500 मीटर दूर क्षत-विक्षत हालत में मिला शव; इलाके में दहशत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.