Sirohi: समधी को छोड़ने गया था, 2 दिन बाद घर से 500 मीटर दूर क्षत-विक्षत हालत में मिला शव; इलाके में दहशत

जानकारी के अनुसार बसंतगढ़ गांव के घनावत फली निवासी वीराराम गरासिया 15 अगस्त शाम को अपने समधी चेनाराम गरासिया को अपने घर से मारकंडेश्वर फली उनके घर पर छोड़ने लिए निकला था। वीराराम के वापस घर नहीं लौटने पर उसके परिजनों ने पिण्डवाडा पुलिस थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। थानाधिकारी भवानीसिंह राजावत और पिण्डवाडा वन विभाग के रेंजर प्रेमप्रकाश ने शनिवार को पूरे दिन पहाड़ी जंगलों में लापता युवक की तलाश की।