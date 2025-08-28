Jodhpur: स्पा सेंटर में 1 युवक के साथ मिली थाईलैंड की 3 युवतियां, काम करके वहीं रहती थी, हुआ ये खुलासा

Spa Center Raid In Jodhpur: जोधपुर की भगत की कोठी थानान्तर्गत रेजीडेंसी रोड पर सूर्या कॉलोनी के एक अपार्टमेंट में संचालित स्पा सेंटर में मिली थाईलैण्ड की तीन युवतियों को बगैर सी फॉर्म भीरे रखा गया था। इनके संबंध में स्पा सेंटर के रजिस्टर में भी कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी। पुलिस कार्रवाई में इसका पता लगने पर सीआइडी जोधपुर जोन ने स्पा सेंटर संचालक के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई।