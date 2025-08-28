Jodhpur: स्पा सेंटर में 1 युवक के साथ मिली थाईलैंड की 3 युवतियां, काम करके वहीं रहती थी, हुआ ये खुलासा

Spa Center Raid In Jodhpur: जोधपुर की भगत की कोठी थानान्तर्गत रेजीडेंसी रोड पर सूर्या कॉलोनी के एक अपार्टमेंट में संचालित स्पा सेंटर में मिली थाईलैण्ड की तीन युवतियों को बगैर सी फॉर्म भीरे रखा गया था। इनके संबंध में स्पा सेंटर के रजिस्टर में भी कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी। पुलिस कार्रवाई में इसका पता लगने पर सीआइडी जोधपुर जोन ने स्पा सेंटर संचालक के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई।
थानाधिकारी राजीव भादू ने बताया कि अपार्टमेंट में नमस्ते स्पा सेंटर एण्ड सैलून में पुलिस ने सोमवार देर रात दबिश दी थी, जहां से थाईलैण्ड की तीन युवतियों व हंसराज खटीक को गिरफ्तार किया गया था।
जांच में ये खुलासा हुआ है कि थाईलैण्ड की युवतियां स्पा सेंटर में काम करने के साथ-साथ वही रहती भी थी। इसके बावजूद स्पा सेंटर संचालक ने अपने रजिस्टर में इन तीनों की कोई प्रविष्टि नहीं की। न ही इनके बारे में विदेशी नागरिक विषयक अधिनियम के तहत फॉर्म-सी भरा गया था।
पुलिस ने सीआइडी जोधपुर जोन को अवगत कराया। तब वहां के निरीक्षक मोहनदास की ओर से विदेशी नागरिक विषयक अधिनियम के तहत स्पा सेंटर संचालक उदित के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई।