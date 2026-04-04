Jodhpur Dhinga Gavar Mela: 15 गवर प्रतिमाएं पहनेंगी 50 किलो से अधिक स्वर्ण आभूषण, सोने की आभा में निखरेगी आस्था

जोधपुर। शहर की पहचान बन चुके धींगा गवर मेले में इस बार भी आस्था और वैभव का भव्य दृश्य देखने को मिलेगा। पांच अप्रेल की रात आयोजित होने वाले इस पारंपरिक उत्सव में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित 15 गवर माता की प्रतिमाओं का श्रृंगार 50 किलो से अधिक स्वर्ण आभूषणों से किया जाएगा। मां पार्वती के प्रतीक गवर पूजन में तीजणियों की श्रद्धा, लोक परंपराओं की गरिमा और सोने की चमक मिलकर एक अद्वितीय वातावरण निर्मित करती है। मेले को लेकर शहरवासियों में जबरदस्त उत्साह है।