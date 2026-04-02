IAS Transfer: मंत्री से विवाद, जयपुर तक हुई शिकायत, फिर भी सीकर कलक्टर को मिला प्रमोशन, जानें पूरा मामला

जिला कलक्टर मुकुल शर्मा। फाइल फोटो- पत्रिका
सीकर। कार्मिक विभाग ने हाल ही में आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है, जिसमें सीकर जिला प्रशासन में बड़ा बदलाव किया गया है। जिला कलक्टर मुकुल शर्मा को मुख्यमंत्री कार्यालय में विशिष्ट सचिव के पद पर लगाया गया है।
सीकर के नए जिला कलक्टर के रूप में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक आशीष मोदी को नियुक्त किया गया है। हालांकि, मोदी फिलहाल पश्चिम बंगाल चुनाव में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग की अनुमति मिलने के बाद ही वे सीकर में पदभार ग्रहण करेंगे। सूत्रों के अनुसार आयोग की हरी झंडी मिलने के बाद ही उनका कार्यभार संभालना संभव होगा।
इधर, मौजूदा कलक्टर मुकुल शर्मा को सीएमओ में लगाने के बाद सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में वन मंत्री संजय शर्मा और कलक्टर मुकुल शर्मा के बीच विवाद की स्थिति बनी थी। इसके बाद से ही उनके तबादले की चर्चा चल रही थी। हालांकि, जारी सूची में उनका तबादला होने के साथ ही उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई है।
जिला कलक्टर से विवाद के बाद प्रभारी मंत्री लंबे समय से सीकर जिले में नहीं आए। सरकार ने कई बार मंत्रियों को फील्ड में जाने के निर्देश दिए, लेकिन इसके बावजूद प्रभारी मंत्री का दौरा नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री स्तर तक कलक्टर की शिकायत भी की थी। ऐसे में कलक्टर को सीएमओ में जिम्मेदारी मिलने को लेकर विभिन्न तरह के मायने निकाले जा रहे हैं।
खाटूश्याम मेला : खाटूश्यामजी मेले में बढ़ती भीड़ को देखते हुए कलक्टर ने कई नवाचार किए। विभिन्न जोन में पार्किंग व्यवस्था विकसित की गई, जिससे जाम की समस्या में राहत मिली। मंदिर के आसपास के मार्गों को सुगम बनाने के प्रयास भी किए गए।
अतिक्रमण मुक्त सीकर : शहर के प्रमुख मार्गों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। राधाकिशनपुरा, तहसील रोड और पुलिस लाइन रोड को मास्टर प्लान के अनुरूप विकसित करने की दिशा में कार्य किया गया।
फ्लैगशिप योजना : राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए गए, जिससे कई विभागों की रैंकिंग में सीकर जिला अग्रणी रहा।
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