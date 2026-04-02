IAS Transfer: मंत्री से विवाद, जयपुर तक हुई शिकायत, फिर भी सीकर कलक्टर को मिला प्रमोशन, जानें पूरा मामला

इधर, मौजूदा कलक्टर मुकुल शर्मा को सीएमओ में लगाने के बाद सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में वन मंत्री संजय शर्मा और कलक्टर मुकुल शर्मा के बीच विवाद की स्थिति बनी थी। इसके बाद से ही उनके तबादले की चर्चा चल रही थी। हालांकि, जारी सूची में उनका तबादला होने के साथ ही उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई है।