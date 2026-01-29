UGC Protest: यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ आंदोलन तेज, एक फरवरी को राजस्थान के इस शहर में बंद की घोषणा

विभिन्न समाज के वरिष्ठजनों ने इसे काला कानून बताते हुए एक स्वर में मांग की कि उक्त नियम को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। समाज प्रतिनिधियों ने कहा कि यह नियम किसी विशेष वर्ग को जन्म से पीड़ित तथा किसी अन्य वर्ग को जन्म से आरोपी मानने की मानसिकता को बढ़ावा देता है। साथ ही, इसमें आरोप सिद्ध करने के लिए स्पष्ट प्रमाण की अनिवार्यता नहीं रखी गई है, जिससे निर्दोष लोगों के उत्पीड़न की आशंका बढ़ जाती है।