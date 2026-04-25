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यात्रीगण कृपया ध्यान दें! बाड़मेर-हावड़ा और जोधपुर एक्सप्रेस सहित 4 ट्रेनों का रूट बदला, जानें रेलवे का लेटेस्ट अपडेट

बीकानेर मंडल के चूरू-सादुलपुर रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य के चलते बाड़मेर-हावड़ा और दिल्ली सराय-जोधपुर सहित चार प्रमुख ट्रेनों का रूट 25 से 27 अप्रैल तक बदल दिया गया है।

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जोधपुर

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Nakul Devarshi

Apr 25, 2026

फाइल फोटो पत्रिका

फाइल फोटो पत्रिका

अगर आप अगले तीन दिनों में ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल में चूरू-सादुलपुर रेलखंड पर चल रहे 'डबल ट्रैक' (दोहरीकरण) कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है। रेलवे ने बाड़मेर-हावड़ा सुपरफास्ट और दिल्ली सराय रोहिल्ला-जोधपुर एक्सप्रेस सहित चार बड़ी ट्रेनों के मार्ग में अस्थाई बदलाव किया है। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार, यह बदलाव 25 से 27 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।

किन ट्रेनों का रूट बदला? देखें पूरी लिस्ट

तकनीकी कार्य के चलते दूधवा खारा, हडयाल, डोकवा और सादुलपुर स्टेशनों के बीच मेगा ब्लॉक लिया गया है। प्रभावित ट्रेनों का विवरण नीचे दिया गया है:

ट्रेन संख्या व नामप्रभावित तिथिनया परिवर्तित मार्ग (Via)नए ठहराव वाले स्टेशन
12324 बाड़मेर-हावड़ा एक्सप्रेस25 अप्रैलफुलेरा-रिंगस-रेवाड़ीमकराना, फुलेरा, रिंगस, नीम का थाना, नारनौल
22482 दिल्ली सराय-जोधपुर एक्सप्रेस25 से 27 अप्रैलरेवाड़ी-रिंगस-फुलेरानारनौल, नीम का थाना, रिंगस, फुलेरा, मकराना
19027 बांद्रा टर्मिनस-जम्मू तवी25 अप्रैलडेगाना-रिंगस-रेवाड़ी-हिसारफुलेरा, रिंगस, नीम का थाना, नारनौल, भिवानी
19028 जम्मू तवी-बांद्रा टर्मिनस27 अप्रैलहिसार-रेवाड़ी-रिंगस-डेगानाभिवानी, नारनौल, नीम का थाना, रिंगस, फुलेरा

नोट: ये ट्रेनें अपने निर्धारित मार्ग रतनगढ़ और चूरू के बजाय अब बदले हुए मार्ग से संचालित होंगी। यात्री अपनी यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे हेल्प लाइन 139 पर स्टेटस जरूर चेक करें।

दोहरीकरण कार्य का फायदा: भविष्य में मिलेगी रफ्तार

हालांकि अभी यात्रियों को रूट बदलने से असुविधा हो रही है, लेकिन चूरू-सादुलपुर रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य पूरा होने के बाद इस रूट पर ट्रेनों की संख्या बढ़ सकेगी और समय की बचत होगी। कार्य पूर्ण होने के बाद ट्रेनों का संचालन चरणबद्ध तरीके से पुनः सामान्य कर दिया जाएगा।

... इधर रेलवे की सख्त कार्रवाई

रूट बदलने की खबर के बीच रेलवे ने यात्रियों के हक में एक और बड़ी कार्रवाई की है। बाड़मेर और मेड़ता रोड स्टेशनों पर यात्रियों से अवैध वसूली (Overcharging) के मामले सामने आए हैं।

  • बाड़मेर स्टेशन पर कार्रवाई: एक यात्री से पानी की बोतल के निर्धारित 14 रुपये के बजाय 20 रुपये वसूलने और दुर्व्यवहार करने पर बाड़मेर स्टेशन की स्टॉल को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
  • मेड़ता रोड पर शिकंजा: यहाँ भी कैटरिंग ट्रॉली विक्रेता द्वारा ओवरचार्जिंग करने पर सीनियर डीसीएम हितेश यादव के निर्देश पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
  • रेलवे की चेतावनी: जोधपुर मंडल के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों से अधिक वसूली कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसी अनियमितताओं पर सतत निगरानी रखी जा रही है।

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Updated on:

25 Apr 2026 10:26 am

Published on:

25 Apr 2026 10:23 am

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