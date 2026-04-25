यात्रीगण कृपया ध्यान दें! बाड़मेर-हावड़ा और जोधपुर एक्सप्रेस सहित 4 ट्रेनों का रूट बदला, जानें रेलवे का लेटेस्ट अपडेट

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अगर आप अगले तीन दिनों में ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल में चूरू-सादुलपुर रेलखंड पर चल रहे 'डबल ट्रैक' (दोहरीकरण) कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है। रेलवे ने बाड़मेर-हावड़ा सुपरफास्ट और दिल्ली सराय रोहिल्ला-जोधपुर एक्सप्रेस सहित चार बड़ी ट्रेनों के मार्ग में अस्थाई बदलाव किया है। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार, यह बदलाव 25 से 27 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।
तकनीकी कार्य के चलते दूधवा खारा, हडयाल, डोकवा और सादुलपुर स्टेशनों के बीच मेगा ब्लॉक लिया गया है। प्रभावित ट्रेनों का विवरण नीचे दिया गया है:
|ट्रेन संख्या व नाम
|प्रभावित तिथि
|नया परिवर्तित मार्ग (Via)
|नए ठहराव वाले स्टेशन
|12324 बाड़मेर-हावड़ा एक्सप्रेस
|25 अप्रैल
|फुलेरा-रिंगस-रेवाड़ी
|मकराना, फुलेरा, रिंगस, नीम का थाना, नारनौल
|22482 दिल्ली सराय-जोधपुर एक्सप्रेस
|25 से 27 अप्रैल
|रेवाड़ी-रिंगस-फुलेरा
|नारनौल, नीम का थाना, रिंगस, फुलेरा, मकराना
|19027 बांद्रा टर्मिनस-जम्मू तवी
|25 अप्रैल
|डेगाना-रिंगस-रेवाड़ी-हिसार
|फुलेरा, रिंगस, नीम का थाना, नारनौल, भिवानी
|19028 जम्मू तवी-बांद्रा टर्मिनस
|27 अप्रैल
|हिसार-रेवाड़ी-रिंगस-डेगाना
|भिवानी, नारनौल, नीम का थाना, रिंगस, फुलेरा
नोट: ये ट्रेनें अपने निर्धारित मार्ग रतनगढ़ और चूरू के बजाय अब बदले हुए मार्ग से संचालित होंगी। यात्री अपनी यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे हेल्प लाइन 139 पर स्टेटस जरूर चेक करें।
हालांकि अभी यात्रियों को रूट बदलने से असुविधा हो रही है, लेकिन चूरू-सादुलपुर रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य पूरा होने के बाद इस रूट पर ट्रेनों की संख्या बढ़ सकेगी और समय की बचत होगी। कार्य पूर्ण होने के बाद ट्रेनों का संचालन चरणबद्ध तरीके से पुनः सामान्य कर दिया जाएगा।
रूट बदलने की खबर के बीच रेलवे ने यात्रियों के हक में एक और बड़ी कार्रवाई की है। बाड़मेर और मेड़ता रोड स्टेशनों पर यात्रियों से अवैध वसूली (Overcharging) के मामले सामने आए हैं।
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