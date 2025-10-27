राजस्थान: ग्रामीण युवाओं में चढ़ा ऐसी रील बनाने का खुमार, अब पुलिस चलाएगी कानून का डंडा

File photo patrika
राजस्थान के शहरी युवाओं के बाद अब ग्रामीण इलाकों में भी तमंचों, पिस्टल, चाकू-तलवारों और अन्य हथियारों को लहराते हुए सोशल मीडिया अकाउंट पर स्टेटस लगाने या रील बनाकर रौब जमाने का शौक सिर चढ़ने लगा है। भोपालगढ़ क्षेत्र में भी इन दिनों सोशल मीडिया पर यह देखने को मिल रहा है।
जोधपुर जिले की पुलिस एवं जिला विशेष टीम (डीएसटी) ऐसे युवाओं पर नकेल कसने की तैयारी में है। असली या नकली हथियारों के साथ फोटो, वीडियो एवं रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वालों पर कार्रवाई के अभियान में फिर से तेजी लाई जाएगी। ग्रामीण इलाकों में दिनों दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं।
पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस की पहल पर स्थानीय पुलिस सर्किल में आने वाले भोपालगढ़, आसोप व खेड़ापा थानों को ऐसे मामलों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। एसपी टोगस ने जिले के सभी पुलिस थानों के थाना प्रभारियों को निर्देश देकर एक-एक कांस्टेबल को अभियान का प्रभारी बनाकर काम करने के लिए कहा है। ऐसे मामले सामने आने पर आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट एवं अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज किया जाएगा।
आजकल कॉलेज स्तर के नवयुवकों में हथियारों के साथ फोटो, वीडियो एवं रील्स बनाने का शौक व खुमार कुछ ज्यादा ही चढ़ने लगा है और कई युवा तो गैंगस्टरों को ही अपना आइडल मानने लगे हैं। जिसकी वजह से उनका ध्यान पढ़ाई से हटकर अन्य गैरकानूनी गतिविधियों की ओर बढ़ता जा रहा है। अपनी दिशा से भटक रहे ऐसे युवाओं को समय रहते उचित मार्गदर्शन देकर सही राह पर लाने की सख्त जरूरत है।
असली व नकली हथियार हाथों में लेकर व इन्हें लहराते हुए फोटो व वीडियो बनाने वालों के खिलाफ अब पूरी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर जिले के सभी पुलिस थानों को सोशल मीडिया पर विशेष नजर बनाए रखने एवं इस तरह के मामले सामने आने पर तत्काल एक्शन लेने के लिए भी कहा गया है। जबकि ऐसे कई मामलों में पुलिस ने पहले भी सख्त कार्रवाई की है।
केस-01
एक युवक ने कुछ समय पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पिस्तौलनुमा लाइटर के साथ फोटो अपलोड किया था। जिस पर भोपालगढ़ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की।
केस-02
ग्रामीण क्षेत्र के एक युवा ने नकली पिस्तौल के साथ अपने आपको सोशल मीडिया पर डॉन की तरह पेश करने का प्रयास किया। जिस पर क्षेत्र की खेड़ापा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल की सलाखें भी दिखा दी।
