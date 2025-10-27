राजस्थान: ग्रामीण युवाओं में चढ़ा ऐसी रील बनाने का खुमार, अब पुलिस चलाएगी कानून का डंडा

पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस की पहल पर स्थानीय पुलिस सर्किल में आने वाले भोपालगढ़, आसोप व खेड़ापा थानों को ऐसे मामलों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। एसपी टोगस ने जिले के सभी पुलिस थानों के थाना प्रभारियों को निर्देश देकर एक-एक कांस्टेबल को अभियान का प्रभारी बनाकर काम करने के लिए कहा है। ऐसे मामले सामने आने पर आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट एवं अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज किया जाएगा।