राजस्थान की सभी 247 अनाज मंडियां खुलीं, पर यूजर चार्ज को लेकर आंदोलन रहेगा जारी

Rajasthan : राजस्थान सरकार की ओर से खाद्य वस्तुओं पर 0.50 पैसा प्रति सैंकड़ा की दर से लगाए गए यूजर चार्ज के विरोध में 11 दिन बाद मण्डोर मंडी सोमवार से खुली। मंडी खुलने के बाद दुकानें खुली, व्यापार हुआ व मंडी परिसर में रौनक नजर आई। मण्डोर मंडी खाद्य पदार्थ व्यापार संघ सचिव धर्मेन्द्र भंडारी ने बताया कि 11 दिन मंडी बंद रहने से करीब 1100 करोड़ का व्यापार प्रभावित हुआ व इससे सरकार को करीब 50 करोड़ रुपयों का नुकसान हो गया है। भंडारी ने बताया कि यूजर चार्ज नहीं हटाने तक आंदोलन जारी रहेगा।