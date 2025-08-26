राजस्थान की सभी 247 अनाज मंडियां खुलीं, पर यूजर चार्ज को लेकर आंदोलन रहेगा जारी

Rajasthan : राजस्थान सरकार की ओर से खाद्य वस्तुओं पर 0.50 पैसा प्रति सैंकड़ा की दर से लगाए गए यूजर चार्ज के विरोध में 11 दिन बाद मण्डोर मंडी सोमवार से खुली। मंडी खुलने के बाद दुकानें खुली, व्यापार हुआ व मंडी परिसर में रौनक नजर आई। मण्डोर मंडी खाद्य पदार्थ व्यापार संघ सचिव धर्मेन्द्र भंडारी ने बताया कि 11 दिन मंडी बंद रहने से करीब 1100 करोड़ का व्यापार प्रभावित हुआ व इससे सरकार को करीब 50 करोड़ रुपयों का नुकसान हो गया है। भंडारी ने बताया कि यूजर चार्ज नहीं हटाने तक आंदोलन जारी रहेगा।
धर्मेन्द्र भंडारी ने बताया कि मंगलवार को मारवाड़ चैबर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के अध्यक्ष प्रसन्नचंद मेहता, जीरा मंडी व्यापार संघ अध्यक्ष पुुरुषोत्तम मूंदड़ा आदि व्यापारियों का प्रतिनिधिमण्डल जयपुर जाएगा और मुख्यमंत्री से मिलकर यूजर चार्ज, किसान कल्याण शुल्क आदि से व्यापार में हो रही परेशानियों को अवगत करा इनको हटाने की मांग करेगा।
राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर प्रदेश की सभी 247 अनाज मंडियां सोमवार से खुल गई। बंद में शामिल जीरा मंडी व बासनी कृषि मंडी खुली व व्यापार हुआ।
सरकार की ओर से लगाया गया यूजर चार्ज व्यापार हित में नहीं है। इससे आमजन पर आर्थिक भार पड़ेगा। सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए।
अभिषेक लोहिया, सह सचिव, मंडोर मंडी खाद्य पदार्थ व्यापार संघ
व्यापारियों ने 11 दिन बाद मंडी खोल व्यापार शुरू किया, लेकिन यूजर चार्ज का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार को यूजर चार्ज हटाने चाहिए। जिससे आसानी होगी।
प्रकाश टाटिया, पूर्व डायरेक्टर, कृषि उपज मंडी समिति, जोधपुर