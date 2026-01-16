16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

राजस्थान में बड़ी साइबर ठगी: एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर से 1.71 करोड़ रुपए ठगे, लोन लेकर ट्रांसफर किए पैसे

जोधपुर में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। शेयर बाजार में ट्रेडिंग से मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने वायुसेना स्टेशन में तैनात वारंट ऑफिसर से करीब डेढ़ महीने में 1.71 करोड़ रुपए ठग लिए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Arvind Rao

Jan 16, 2026

Rajasthan Cyber Fraud Air Force Warrant Officer Duped

Rajasthan Cyber Fraud (Photo-AI)

जोधपुर: शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने पर मोटा मुनाफा मिलने का झांसा देकर एयरफोर्स स्टेशन में एक वारंट ऑफिसर से साइबर ठगों ने डेढ़ महीने में 1.71 करोड़ रुपए ठग लिए। वायुसैनिक ने सर्विस की विभिन्न मदों और लोन लेकर यह राशि ट्रांसफर की थी।

एयरपोर्ट थाना पुलिस के अनुसार, बिहार निवासी गोरीनंदन सिंह पुत्र ब्रजकिशोर सिंह जोधपुर वायुसेना स्टेशन में डायमंड जुबली विंग में वारंट ऑफिसर हैं। उन्होंने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ 1.71 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने की एफआईआर दर्ज कराई है।

व्हॉट्सएप पर आया था लिंक

आरोप है कि बीते साल नौ अक्टूबर को उनके व्हॉट्सएप पर एक ग्रुप से लिंक आया था। जो शेयर बाजार की ट्रेडिंग से जुड़ा था, जिस पर क्लिक करने पर वायुसैनिक के मोबाइल में एक एप इंस्टॉल हो गया, जिसमें शेयर बाजार में ट्रेडिंग और निवेश करने संबंधी जानकारी दिखाई जा रही थी। इस एप के मार्फत उन्हें निवेश करने पर मिलने वाले लाभ का दस प्रतिशत के बदले ट्रेडिंग करवाने का झांसा दिया गया था।

वह ठगों के झांसे में आ गए। 23 नवंबर को उन्होंने 50 हजार रुपए ट्रांसफर किए। इस पर एप में उसे लाभ दर्शाया जाने लगा। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए वायुसैनिक को अन्य ग्रुप के लोगों के साथ जोड़ा गया।

निवेश में देरी करना बताकर रुपए जमा करवाए

साइबर ठगों ने उनसे कहा कि लाभ की राशि तभी निकाली जा सकेगी, जब वो ग्रुप में जुड़कर निवेश करेंगे। इस पर उन्होंने 17 हजार रुपए, 40 हजार, 50 हजार और 1.68 लाख रुपए निवेश किए। फिर उनसे निवेश में देरी करना बताकर जुर्माने के तौर पर 1.70 लाख रुपए और जमा करवाए गए।

ठगों ने उनसे कहा कि उनका कुल लाभ एक करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसे लेने के लिए उन्हें 50 लाख रुपए का लोन लेना पड़ेगा। इसके लिए वह तैयार हो गया। उसे लोन स्वीकृत कर खाते में जमा होना दिखाई देने लगा।

जब वारंट ऑफिसर ने राशि निकालने की कोशिश की तो उन्हें ब्याज सहित लोन के 51 लाख रुपए जमा करवाने का दबाव डाला गया। उन्होंने 20 लाख, 20 लाख और 11 लाख रुपए ट्रांसफर किए। इस तरह वायुसैनिक ने लोन और सर्विस के विभिन्न मदों से कुल 1,71,65,000 रुपए जमा करवा दिए।

धमकियां देकर संपर्क तोड़ा

वायुसैनिक ने जमा लाभ निकालने का प्रयास किया तो उसे धमकियां दी गई। साइबर ठगों ने धमकाया कि सेना में होकर उसने बिना अनुमति निवेश किया है। अनुमति के लिए खाते से लोन लेकर रुपए जमा करवाने होंगे। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो सीबीआई और आयकर विभाग में शिकायत कर कार्रवाई कराई जाएगी। ठगों ने उसे ब्लॉक कर संपर्क तोड़ लिया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में साइबर ठगों का आतंक: 9 माह में 3.38 अरब की ठगी, 1 लाख से ज्यादा शिकायतें, सिर्फ 265 एफआईआर
जयपुर
Rajasthan Cybercrime

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 05:20 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / राजस्थान में बड़ी साइबर ठगी: एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर से 1.71 करोड़ रुपए ठगे, लोन लेकर ट्रांसफर किए पैसे

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जोधपुर में बस के नीचे सोया युवक, चालक ने ऊपर से निकाली, तड़प-तड़पकर दर्दनाक मौत

Jodhpur BJS Nat Colony
जोधपुर

मिर्धा परिवार में विवाद : पूर्व सांसद के फार्म हाउस में कब्जे का प्रयास और तोड़फोड़, मनीष मिर्धा के खिलाफ FIR

Former MP Dr. Jyoti Mirdha, Manish Mirdha, Mirdha Farm House, Mirdha Farm House in Jodhpur, Mirdha Farm House occupied, Mirdha Farm House vandalized, Jodhpur News, Rajasthan News, पूर्व सांसद डॉ. ज्योति मिर्धा, मनीष मिर्धा, मिर्धा फार्म हाउस, मिर्धा फार्म हाउस इन जोधपुर, मिर्धा फार्म हाउस पर कब्जा, मिर्धा फार्म हाउस में तोड़फोड़, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

Jodhpur Accident: जिस घर से खरीदी सरसों, उसी परिवार के मासूम को पिकअप से कुचला, जानें पूरा मामला

Road accident, road accident in Jodhpur, boy dies, boy dies after being hit by pickup, Jodhpur news, Rajasthan news, रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट इन जोधपुर, बालक की मौत, पिकअप से बालक की मौत, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

Jodhpur: ‘पापा…प्लीज हम आपके बच्चे है छोड़ दो’ लेकिन नहीं माना दरिंदा पिता, 12 साल तक किया नाबलिग बेटी का यौन शोषण, फिर छोटी बेटी से की छेड़छाड़

Rajasthan-Police
जोधपुर

दरिंदा बाप: बड़ी बेटी से बलात्कार और छोटी से छेड़छाड़, 12 साल तक करता रहा यौन शोषण, दरिंदगी सुनते ही कांप उठी मां की रूह

Jodhpur Crime
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.