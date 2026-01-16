राजस्थान में बड़ी साइबर ठगी: एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर से 1.71 करोड़ रुपए ठगे, लोन लेकर ट्रांसफर किए पैसे

आरोप है कि बीते साल नौ अक्टूबर को उनके व्हॉट्सएप पर एक ग्रुप से लिंक आया था। जो शेयर बाजार की ट्रेडिंग से जुड़ा था, जिस पर क्लिक करने पर वायुसैनिक के मोबाइल में एक एप इंस्टॉल हो गया, जिसमें शेयर बाजार में ट्रेडिंग और निवेश करने संबंधी जानकारी दिखाई जा रही थी। इस एप के मार्फत उन्हें निवेश करने पर मिलने वाले लाभ का दस प्रतिशत के बदले ट्रेडिंग करवाने का झांसा दिया गया था।