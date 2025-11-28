Rajasthan : राजस्थान में खजूर के बाद अब अंजीर की खेती, काजरी ने रचा इतिहास, अगले साल से किसानों की खुल जाएगी लॉटरी

Rajasthan : खजूर के बाद अब मरुभूमि में अंजीर की मिठास फैलेगी। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) की ओर से कोरोनाकाल में अंजीर की खेती पर किए गए प्रयोग चार साल बाद सफल हो गए हैं। काजरी में अंजीर का इस साल अच्छा उत्पादन हुआ है। एक पेड़ पर 7 से 15 किलो अंजीर लगे हैं। अगले साल वाणिज्यिक उत्पादन के साथ इसकी तकनीक किसानों के लिए जारी कर दी जाएगी।