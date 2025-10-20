Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur News: जोधपुर में होगी चौथी सेना भर्ती रैली, जानिए तारीख, इतने जिलों के युवा होंगे शामिल

अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी दलाल या बिचौलिए के झांसे में न आएं और अपने दस्तावेज केवल आधिकारिक भर्ती कर्मचारियों को ही निर्धारित समय पर प्रस्तुत करें।

less than 1 minute read

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 20, 2025

Rajasthan fourth Army recruitment rally

सेना भर्ती रैली। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान राज्य की चौथी सेना भर्ती रैली जोधपुर में 10 नवम्बर से 25 नवम्बर तक आयोजित की जाएगी। यह भर्ती रैली सेना भर्ती कार्यालय जोधपुर द्वारा राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय परिसर में आयोजित होगी।

इस भर्ती में अजमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, फलोदी और सिरोही जिलों के युवा भाग लेंगे। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2025 में उपस्थित हुए अभ्यर्थियों में से चुने गए उम्मीदवारों को अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क/स्टोर कीपर तकनीकी तथा अग्निवीर ट्रेड्समैन (8वीं व 10वीं पास) श्रेणियों के लिए बुलाया गया है। इसके साथ ही महिला अभ्यर्थियों के लिए अग्निवीर सामान्य ड्यूटी (महिला सेना पुलिस) की भर्ती रैली 24 और 25 नवम्बर को आयोजित की जाएगी।

मुख्यालय भर्ती क्षेत्र, राजस्थान, मुख्यालय दक्षिणी कमान और जोधपुर जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित यह रैली युवाओं को देशसेवा का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और स्वचालित प्रणाली के माध्यम से की जाएगी।

झांसे में न आएं

अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी दलाल या बिचौलिए के झांसे में न आएं और अपने दस्तावेज केवल आधिकारिक भर्ती कर्मचारियों को ही निर्धारित समय पर प्रस्तुत करें। विस्तृत जानकारी और दिशा-निर्देश भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार सीधे सेना भर्ती कार्यालय, जोधपुर से संपर्क कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई-लादेन गैंग का गुर्गा गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा मिला, मेड इन इटली पिस्टल भी मिली
अलवर
Lawrence Bishnoi gang

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Oct 2025 11:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur News: जोधपुर में होगी चौथी सेना भर्ती रैली, जानिए तारीख, इतने जिलों के युवा होंगे शामिल

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaisalmer Bus Fire: लगातार टूट रहीं सांसें, जैसलमेर बस हादसे में 1 और यात्री की मौत, मृतकों की संख्या 26 पहुंची

Jaisalmer Bus Fire
जोधपुर

जोधपुर: 10 दिन से लापता बुजुर्ग महिला का नहीं मिला सुराग, पहने थे करीब 5 तोला सोने के जेवर, अपहरण कर हत्या की आशंका

Jodhpur
जोधपुर

भोपालगढ़ RPS अधिकारी भूराराम खिलेरी APO, भाजपा पदाधिकारी से मारपीट के मामले में DGP ने की कार्रवाई

Bhura Ram Khileri APO
जोधपुर

दिवाली पर भारी पड़ी आतिशबाजी : जयपुर में 200 झुलसे, 2 ने गंवाए हाथ, जोधपुर में 1 की मौत

burns on Diwali
जोधपुर

मातम में बदली त्योहार की खुशियां, पाली में 39 वर्षीय युवक ने लगाई फांसी, मां से मिलने आया था बेटा

Suicide in Pali
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.