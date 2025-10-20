Jodhpur News: जोधपुर में होगी चौथी सेना भर्ती रैली, जानिए तारीख, इतने जिलों के युवा होंगे शामिल

सेना भर्ती रैली। फाइल फोटो- पत्रिका
जोधपुर। वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान राज्य की चौथी सेना भर्ती रैली जोधपुर में 10 नवम्बर से 25 नवम्बर तक आयोजित की जाएगी। यह भर्ती रैली सेना भर्ती कार्यालय जोधपुर द्वारा राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय परिसर में आयोजित होगी।
इस भर्ती में अजमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, फलोदी और सिरोही जिलों के युवा भाग लेंगे। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2025 में उपस्थित हुए अभ्यर्थियों में से चुने गए उम्मीदवारों को अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क/स्टोर कीपर तकनीकी तथा अग्निवीर ट्रेड्समैन (8वीं व 10वीं पास) श्रेणियों के लिए बुलाया गया है। इसके साथ ही महिला अभ्यर्थियों के लिए अग्निवीर सामान्य ड्यूटी (महिला सेना पुलिस) की भर्ती रैली 24 और 25 नवम्बर को आयोजित की जाएगी।
मुख्यालय भर्ती क्षेत्र, राजस्थान, मुख्यालय दक्षिणी कमान और जोधपुर जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित यह रैली युवाओं को देशसेवा का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और स्वचालित प्रणाली के माध्यम से की जाएगी।
अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी दलाल या बिचौलिए के झांसे में न आएं और अपने दस्तावेज केवल आधिकारिक भर्ती कर्मचारियों को ही निर्धारित समय पर प्रस्तुत करें। विस्तृत जानकारी और दिशा-निर्देश भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार सीधे सेना भर्ती कार्यालय, जोधपुर से संपर्क कर सकते हैं।
