Jodhpur News: जोधपुर में होगी चौथी सेना भर्ती रैली, जानिए तारीख, इतने जिलों के युवा होंगे शामिल

इस भर्ती में अजमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, फलोदी और सिरोही जिलों के युवा भाग लेंगे। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2025 में उपस्थित हुए अभ्यर्थियों में से चुने गए उम्मीदवारों को अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क/स्टोर कीपर तकनीकी तथा अग्निवीर ट्रेड्समैन (8वीं व 10वीं पास) श्रेणियों के लिए बुलाया गया है। इसके साथ ही महिला अभ्यर्थियों के लिए अग्निवीर सामान्य ड्यूटी (महिला सेना पुलिस) की भर्ती रैली 24 और 25 नवम्बर को आयोजित की जाएगी।