Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Asaram: क्या आसाराम की सजा होगी निलंबित ? राजस्थान हाईकोर्ट नए सिरे से करेगा तय

याचिका में कहा गया कि आसाराम की तबीयत नाजुक है और वह कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। आसाराम गंभीर हृदय रोग से भी पीड़ित है। याचिका में एम्स, जोधपुर की मेडिकल रिपोर्ट भी संलग्न की गई है।

less than 1 minute read

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 14, 2025

Asaram rape case

आसाराम। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम (86) की सजा निलंबन को लेकर दायर प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार को 29 अक्टूबर तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। आसाराम वर्तमान में इलाज के लिए जोधपुर के एक निजी आयुर्वेद अस्पताल में भर्ती है।

न्यायाधीश दिनेश मेहता व न्यायाधीश संगीता शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आपात स्थिति उत्पन्न होने पर याची का निजी आयुर्वेद अस्पताल में इलाज सुनिश्चित करने को कहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह दासपा व अधिवक्ता प्रियंका बोराणा की ओर से पेश याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता सितंबर 2013 से न्यायिक हिरासत में है और अब तक करीब 13 साल जेल में बिता चुका है। उसकी सजा के खिलाफ अपील 2018 से लंबित है और जल्द सुनवाई की संभावना नहीं है।

यह वीडियो भी देखें

आसाराम की तबीयत नाजुक

याचिका में कहा गया कि आसाराम की तबीयत नाजुक है और वह कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। आसाराम गंभीर हृदय रोग से भी पीड़ित है। याचिका में एम्स, जोधपुर की मेडिकल रिपोर्ट भी संलग्न की गई है, जिसमें गंभीर ऑस्टियोपोरोसिस, मांसपेशियों की कमजोरी (सार्काेपेनिया), क्रॉनिक किडनी डिजीज, डायबिटीज टाइप-2, हाई ब्लड प्रेशर और बार-बार सीने में दर्द की शिकायत का ब्यौरा है। आसाराम को 2013 में जोधपुर आश्रम में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया गया था। लंबी सुनवाई के बाद 2018 में उसे पॉक्सो एक्ट के तहत अंतिम सांस पर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 09:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Asaram: क्या आसाराम की सजा होगी निलंबित ? राजस्थान हाईकोर्ट नए सिरे से करेगा तय

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: जैसलमेर बस अग्निकांड, ग्रीन कॉरिडोर से जोधपुर पहुंचे घायल, MGH की बर्न यूनिट में उपचार जारी

Jaisalmer Bus Fire News
जोधपुर

Patrika Sting News: जिस कफ सिरप पर जमकर हुआ हो-हल्ला, वह बिना पर्ची दुकानों पर बिक रही

dextromethorphan salts
जोधपुर

दिवाली से पहले लुट गए सर्राफा व्यापारी, बुलियन डीलर 6 करोड़ नकद, 3 KG सोना और 100 किलो चांदी लेकर फरार

robbery from gold-silver traders
जोधपुर

RCA : दीनदयाल कुमावत का बड़ा कदम, जोधपुर डीसीए की मान्यता रद्द की, जानें धनंजय ने क्या कहा?

Deendayal Kumawat big move Jodhpur DCA recognition cancelled
जोधपुर

जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन पर गिरी गाज, आरसीए एडहॉक कमेटी ने की डीसीए की मान्यता रद्द

Jodhpur Cricket Association
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.