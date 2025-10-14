Asaram: क्या आसाराम की सजा होगी निलंबित ? राजस्थान हाईकोर्ट नए सिरे से करेगा तय

याचिका में कहा गया कि आसाराम की तबीयत नाजुक है और वह कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। आसाराम गंभीर हृदय रोग से भी पीड़ित है। याचिका में एम्स, जोधपुर की मेडिकल रिपोर्ट भी संलग्न की गई है, जिसमें गंभीर ऑस्टियोपोरोसिस, मांसपेशियों की कमजोरी (सार्काेपेनिया), क्रॉनिक किडनी डिजीज, डायबिटीज टाइप-2, हाई ब्लड प्रेशर और बार-बार सीने में दर्द की शिकायत का ब्यौरा है। आसाराम को 2013 में जोधपुर आश्रम में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया गया था। लंबी सुनवाई के बाद 2018 में उसे पॉक्सो एक्ट के तहत अंतिम सांस पर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।