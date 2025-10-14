Asaram: क्या आसाराम की सजा होगी निलंबित ? राजस्थान हाईकोर्ट नए सिरे से करेगा तय

आसाराम। फाइल फोटो- पत्रिका
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम (86) की सजा निलंबन को लेकर दायर प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार को 29 अक्टूबर तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। आसाराम वर्तमान में इलाज के लिए जोधपुर के एक निजी आयुर्वेद अस्पताल में भर्ती है।
न्यायाधीश दिनेश मेहता व न्यायाधीश संगीता शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आपात स्थिति उत्पन्न होने पर याची का निजी आयुर्वेद अस्पताल में इलाज सुनिश्चित करने को कहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह दासपा व अधिवक्ता प्रियंका बोराणा की ओर से पेश याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता सितंबर 2013 से न्यायिक हिरासत में है और अब तक करीब 13 साल जेल में बिता चुका है। उसकी सजा के खिलाफ अपील 2018 से लंबित है और जल्द सुनवाई की संभावना नहीं है।
याचिका में कहा गया कि आसाराम की तबीयत नाजुक है और वह कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। आसाराम गंभीर हृदय रोग से भी पीड़ित है। याचिका में एम्स, जोधपुर की मेडिकल रिपोर्ट भी संलग्न की गई है, जिसमें गंभीर ऑस्टियोपोरोसिस, मांसपेशियों की कमजोरी (सार्काेपेनिया), क्रॉनिक किडनी डिजीज, डायबिटीज टाइप-2, हाई ब्लड प्रेशर और बार-बार सीने में दर्द की शिकायत का ब्यौरा है। आसाराम को 2013 में जोधपुर आश्रम में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया गया था। लंबी सुनवाई के बाद 2018 में उसे पॉक्सो एक्ट के तहत अंतिम सांस पर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
