‘घर वाले शादी करना चाहते थे, इसी डर से भाग गई’, हाईकोर्ट ने मां-बाप से कहा- पहले 18 की हो, फिर उसकी मर्जी पूछो

जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने बाल विवाह रोकने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए 16 साल की नाबालिग लड़की के माता-पिता से यह वचन लिया कि वे उसकी सहमति के बिना 18 साल की आयु पूरी होने से पहले उसकी शादी नहीं करेंगे। अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि अगर भविष्य में उसके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार या जबरन शादी का प्रयास हुआ, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।