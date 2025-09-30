Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

दलित बस्ती में आग लगाकर बेरहमी से की पिटाई, फायरिंग कर फैलाया था दहशत, 16 दोषियों को 7-7 साल की सजा

जोधपुर की एससी-एसटी अत्याचार निवारण विशेष कोर्ट ने 13 साल पुराने मामले में 16 आरोपियों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। ये आरोपी 31 जनवरी 2012 को ओसियां उपखंड के पड़सला गांव में दलित बस्ती पर हमला करने, आगजनी, तोड़फोड़ और फायरिंग करने के दोषी पाए गए।

less than 1 minute read

जोधपुर

image

Arvind Rao

Sep 30, 2025

Jodhpur SC-ST court

Jodhpur SC-ST court

जोधपुर: एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) विशेष अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 16 आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। ये आरोपी 13 साल पहले ओसियां कस्बे के पास पड़सला गांव में दलित बस्ती पर हमला करने, आगजनी, फायरिंग और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी पाए गए।


पुलिस ने इस मामले में कुल 19 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी, जिनमें से तीन की ट्रायल के दौरान मौत हो गई। शेष 16 आरोपियों को दोषी मानते हुए अदालत ने सजा सुनाई।


विशेष न्यायाधीश गरिमा सौदा ने फैसला सुनाते हुए कहा, सजा हमेशा अपराध की गंभीरता के अनुपात में होनी चाहिए, और यह धर्म, जाति या सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर तय नहीं हो सकती। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भूमि विवाद से संबंधित मामला पहले से ही सिविल कोर्ट में लंबित है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।


झोपड़ियों को तोड़फोड़ कर लगा दी थी आग


मामला 31 जनवरी 2012 की रात का है। पीड़ित पक्ष ने अपनी शिकायत में बताया कि करीब दो दर्जन लोग तीन वाहनों में आए और उनकी झोपड़ियों को तोड़फोड़ कर आग लगा दी। इस दौरान उन्हें बेरहमी से पीटा गया और फायरिंग भी की गई। आरोपियों ने दलित समुदाय के लोगों पर उनकी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए हमला किया था।


पुलिस ने जांच के बाद पर्याप्त सबूत जुटाकर आरोपियों के खिलाफ अदालत में मजबूत केस पेश किया, जिसके आधार पर सभी दोषी करार दिए गए। अदालत के इस फैसले को दलित समुदाय ने न्याय की दिशा में अहम कदम बताया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: पाकिस्तानी जासूस ने उगले कई राज, ISI के डिप्टी इंचार्ज से था संपर्क, मोबाइल में मिले चौंकाने वाले सबूत
जैसलमेर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 12:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / दलित बस्ती में आग लगाकर बेरहमी से की पिटाई, फायरिंग कर फैलाया था दहशत, 16 दोषियों को 7-7 साल की सजा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur: नकल करते पकड़ी गई ABVP की प्रांत मंत्री, मामला सामने आते ही हनुमान बेनीवाल ने भाजपा से पूछा तीखा सवाल

Poonam-Bhati-Hanuman-Beniwal
जोधपुर

अधिवक्ता की हत्या का मामला, राज्य सरकार की अपील खारिज, SC ने आरोपियों को बरी करने का फैसला कायम रखा

Supreme Court
जोधपुर

Rajasthan: रिश्वतखोरी के जिस खेल में धरे गए थे 2 तहसीलदार, उसमें अब पटवारी भी गिरफ्तार, मांगे थे 5 लाख रुपए

Barmer bribery case
जोधपुर

Train News: फेस्टिवल सीजन में घर जाना होगा आसान, ट्रेनों में मिलेंगी कंफर्म सीटें, जुड़ेंगे विभिन्न श्रेणियों के डिब्बे

train news
जोधपुर

माता की छत्रछाया में संकट मुक्त रहा फलोदी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ड्रोन हमले भी नाकाम

Latiyal mata temple
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.