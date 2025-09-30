Rajasthan: पाकिस्तानी जासूस ने उगले कई राज, ISI के डिप्टी इंचार्ज से था संपर्क, मोबाइल में मिले चौंकाने वाले सबूत



जांच में पता चला कि खान अक्सर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान सेना, एयरफोर्स और BSF के कैंपों के पास जाता और वहां की गतिविधियों का वीडियो व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए भेजता था। उसने स्वीकार किया कि उसने सेना के काफिले, BSF और एयरफोर्स के वाहनों, टावरों, सोलर प्रोजेक्ट्स और हवाई गतिविधियों की जानकारी भेजी। उसके मोबाइल फोन से ऐसे वीडियो और प्रमाण भी बरामद हुए हैं।