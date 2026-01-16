Rajasthan News: पश्चिमी राजस्थान में थार की उपजाऊ रेतीली मिट्टी उगल रही ‘सोना’

पश्चिमी राजस्थान में थार की उपजाऊ रेतीली मिट्टी आज सचमुच सोना उगल रही है, लेकिन विडंबना यह है कि उस पर मुहर किसी और राज्य की लग रही है। राजस्थान का नवगठित फलोदी जिला प्रदेश का सबसे बड़ा जीरा उत्पादक क्षेत्र होने के बावजूद आज तक अपना जीरा ब्राण्ड विकसित नहीं कर पाया है। नतीजा यह है कि फलोदी के खेतों में पैदा हुआ जीरा गुजरात के नाम से देश-विदेश के बाजारों में बिक रहा है और मुनाफा वहां के उद्योग समेट रहे हैं।