Rajasthan Accident: जोधपुर में भीषण सड़क हादसा, एक की मौत, 30 घायलों में से 10 की हालत गंभीर; कार के उड़े परखच्चे

पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह करीब 8 बजे जोधपुर जिले में ओसियां-चाडी रोड पर नाइयों की ढाणी के पास हुआ। करीब 40 सवारियों से भरी निजी बस ओसियां से चाडी की ओर जा रही थी। तभी सामने से आ रही कार से जबरस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दोनों वाहनों में सवार 30 लोग घायल हो गए।