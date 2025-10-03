Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Rajasthan Roadways: ग्रामीण रूटों पर 28 सितम्बर से नहीं चल पाई रोडवेज की बसें, जानिए वजह

गांवों का शहर से जुड़ने का सपना अभी दूर ही लग रहा है। दरअसल, जिले के ग्रामीण रूटों को अभी भी शहर से जुड़ने का इंतजार ही है।

less than 1 minute read

जोधपुर

image

kamlesh sharma

Oct 03, 2025

Rajasthan Roadways

प्रतीकात्मक तस्वीर

जोधपुर। गांवों का शहर से जुड़ने का सपना अभी दूर ही लग रहा है। दरअसल, जिले के ग्रामीण रूटों को अभी भी शहर से जुड़ने का इंतजार ही है। सरकार की ओर से पूर्व में 28 सितम्बर से प्रदेशभर में ग्रामीण रूटों पर बसें चालू करनी थी, लेकिन ये बसें अभी तक चालू नहीं हो पाई है। इससे ग्रामीण रूट पर बसें चलने का इंतजार बढ़ता जा रहा है। जोधपुर डिपो का हाल यह है कि जोधपुर से ग्रामीण रूटों पर चलने वाली केसरिया रंग की बसें अभी जोधपुर पहुंची ही नहीं है। फिलहाल, जोधपुर डिपो के लिए पांच बसें आनी थी।

पीपीपी मॉडल

राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप रोडवेज सेवा से वंचित गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए रोडवेज प्रशासन की पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर निजी वाहन संचालकों से वाहन संचालित करवाए जाएंगे।

इन रूटों के लिए चलेंगी बसें

रोडवेज की ओर से जोधपुर डिपो के आठ रूट के ग्रामीण अंचलों में बसों के संचालन को मंजूरी दी गई है। इनमें ये बसें बालेसर (दो रूट), चाबा, चामू, चैराई, लूणी, उत्तेसर व बिलाड़ा के लिए चलेंगी। इन बसों में यात्रियों को रोडवेज की ओर से मिलने वाली सभी रियायती सुविधाएं मिलेंगी ।

बसों के संचालन का निर्णय मुख्यालय स्तर से होगा। सरकार की ओर से हरी झण्डी मिलते ही बसें आ जाएंगी व चालू कर दी जाएगी।

  • उमेदसिंह, मुय प्रबंधक, रोडवेज जोधपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 03:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan Roadways: ग्रामीण रूटों पर 28 सितम्बर से नहीं चल पाई रोडवेज की बसें, जानिए वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जोधपुर: आसाराम की बैरक में बंद हैं सोनम वांगचुक, बंदियों वाला खाना दे रहे, कैमरों से 24 घंटे नजर

Sonam Wangchuck
जोधपुर

दोस्ती के लिए महिला का पीछा कर तेजाब फेंकने की धमकी

rape &amp; blackmailing
जोधपुर

सात-सात साल की सजा सुनाते ही 16 दोषी कोर्ट से फरार

court se aaropi farar
जोधपुर

SPA Centre : एचआइवी संक्रमित के सम्पर्क में आई थी विदेशी महिला

Raids on spa centre
जोधपुर

18 करोड़ की लागत से राजस्थान के इस जिले में बनेंगे होटल जैसे थाने, एक बनकर हो गया तैयार

जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.