Rajasthan Roadways: ग्रामीण रूटों पर 28 सितम्बर से नहीं चल पाई रोडवेज की बसें, जानिए वजह

जोधपुर। गांवों का शहर से जुड़ने का सपना अभी दूर ही लग रहा है। दरअसल, जिले के ग्रामीण रूटों को अभी भी शहर से जुड़ने का इंतजार ही है। सरकार की ओर से पूर्व में 28 सितम्बर से प्रदेशभर में ग्रामीण रूटों पर बसें चालू करनी थी, लेकिन ये बसें अभी तक चालू नहीं हो पाई है। इससे ग्रामीण रूट पर बसें चलने का इंतजार बढ़ता जा रहा है। जोधपुर डिपो का हाल यह है कि जोधपुर से ग्रामीण रूटों पर चलने वाली केसरिया रंग की बसें अभी जोधपुर पहुंची ही नहीं है। फिलहाल, जोधपुर डिपो के लिए पांच बसें आनी थी।