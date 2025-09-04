राजस्थान: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा 3 दिन जोधपुर दौरे पर, स्थानीय कार्यक्रम और RSS बैठक में होंगे शामिल



बता दें कि यह दौरा न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि राज्य और जिले में पार्टी की सक्रियता और जनता से संपर्क बढ़ाने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है। नड्डा का जोधपुर प्रवास तीन दिन तक जारी रहेगा, और इस दौरान वे कई कार्यक्रमों और बैठकों में हिस्सा लेंगे।