Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

राजस्थान: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा 3 दिन जोधपुर दौरे पर, स्थानीय कार्यक्रम और RSS बैठक में होंगे शामिल

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा गुरुवार को जोधपुर आएंगे। नड्डा गुरुवार शाम 7:30 बजे दिल्ली से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वे यहां हनुवंत आदर्श विद्या मंदिर पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे शुक्रवार तथा शनिवार को भी स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।

जोधपुर

Arvind Rao

Sep 04, 2025

Union Minister JP Nadda
Union Minister JP Nadda (Patrika Photo)

जोधपुर: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा तीन दिन के जोधपुर प्रवास पर गुरुवार को शहर पहुंचेंगे। नड्डा दिल्ली से विशेष विमान से शाम 7:30 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। उनका यह दौरा स्थानीय कार्यक्रमों और राजनीतिक बैठकों को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


पहले दिन वे हनुवंत आदर्श विद्या मंदिर पहुंचेगे और वहां आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे विद्यार्थियों और स्थानीय प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और कार्यक्रम संबोधित करेंगे।


बता दें कि शुक्रवार और शनिवार को नड्डा लाल सागर स्थित आदर्श डिफेंस स्पोर्ट्स एकेडमी में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेताओं के साथ संगठनात्मक रणनीति और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होगी।

ये भी पढ़ें

काश! अंडरपास में पानी नहीं भरता तो बच जाता शुभम, इकलौते बेटे की मौत से बेसुध हुआ परिवार, गांव में छाया मातम
जयपुर
Jaipur Buj Manota


स्थानीय मुद्दों पर करेंगे बातचीत


भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार, नड्डा का यह प्रवास पार्टी और संगठन के लिए दिशा-निर्देश देने तथा स्थानीय मुद्दों पर बातचीत करने का अवसर भी है। जोधपुर प्रवास के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और एयरपोर्ट तथा कार्यक्रम स्थलों पर विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं।


बता दें कि यह दौरा न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि राज्य और जिले में पार्टी की सक्रियता और जनता से संपर्क बढ़ाने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है। नड्डा का जोधपुर प्रवास तीन दिन तक जारी रहेगा, और इस दौरान वे कई कार्यक्रमों और बैठकों में हिस्सा लेंगे।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में 7 महीने से विशेष योग्यजन आयुक्त का पद खाली, समाधान के लिए भटक रहे लाखों दिव्यांगजन, कई बार लिख चुके चिट्ठी
जयपुर
Rajasthan Jaipur post of Special Commissioner

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Sept 2025 08:34 am

Published on:

04 Sept 2025 08:29 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / राजस्थान: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा 3 दिन जोधपुर दौरे पर, स्थानीय कार्यक्रम और RSS बैठक में होंगे शामिल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट