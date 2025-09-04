राजस्थान: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा 3 दिन जोधपुर दौरे पर, स्थानीय कार्यक्रम और RSS बैठक में होंगे शामिल

जोधपुर: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा तीन दिन के जोधपुर प्रवास पर गुरुवार को शहर पहुंचेंगे। नड्डा दिल्ली से विशेष विमान से शाम 7:30 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। उनका यह दौरा स्थानीय कार्यक्रमों और राजनीतिक बैठकों को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पहले दिन वे हनुवंत आदर्श विद्या मंदिर पहुंचेगे और वहां आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे विद्यार्थियों और स्थानीय प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और कार्यक्रम संबोधित करेंगे।
बता दें कि शुक्रवार और शनिवार को नड्डा लाल सागर स्थित आदर्श डिफेंस स्पोर्ट्स एकेडमी में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेताओं के साथ संगठनात्मक रणनीति और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होगी।
भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार, नड्डा का यह प्रवास पार्टी और संगठन के लिए दिशा-निर्देश देने तथा स्थानीय मुद्दों पर बातचीत करने का अवसर भी है। जोधपुर प्रवास के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और एयरपोर्ट तथा कार्यक्रम स्थलों पर विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं।
बता दें कि यह दौरा न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि राज्य और जिले में पार्टी की सक्रियता और जनता से संपर्क बढ़ाने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है। नड्डा का जोधपुर प्रवास तीन दिन तक जारी रहेगा, और इस दौरान वे कई कार्यक्रमों और बैठकों में हिस्सा लेंगे।