Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

RAS 2023: पूरा करना था दादा का सपना, किताब को छुआ नहीं, जोधपुर के राजेंद्र की आई 41वीं रैंक, जानिए कैसे

राजेंद्र बहुत अधिक टेक्नोलॉजी फ्रैंडली है। उन्होंने पूरी पढ़ाई टेबलेट पर की। गूगल क्लाउड पर नोट्स बनाए। किताबों को हाथ तक नहीं लगाया।

2 min read

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 16, 2025

RAS 2023 exam

राजेंद्र लालस। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। जिले के बालेसर के चांचलवा गांव निवासी राजेंद्र लालस ने आरएएस- 2023 परीक्षा में 41वीं रैंक हासिल की है। राजेंद्र ने बताया कि उसने 2013 में आरएएस प्री दिया था। उस वक्त खनिज विभाग में चयन होने के कारण प्री परीक्षा के बाद कोई पढ़ाई नहीं की। दस साल बाद केवल दादा का सपना पूरा करने के लिए फिर से आरएएस में बैठा और सलेक्ट हो गया।

जोधपुर में बीजेएस कॉलोनी में रहने वाले राजेंद्र गौतम वर्तमान जयपुर में खनिज विभाग में सहायक खनिज अभियंता हैं। राजेंद्र ने तत्कालीन एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज से माइनिंग में 2011 में बीई की। इसके बाद चार साल तक झारखण्ड में केंद्र सरकार के उपक्रम कोल इंडिया में काम किया, फिर राजस्थान सरकार के खनिज विभाग में आ गए।

नोट्स बनाए, किताबों को हाथ तक नहीं लगाया

राजेंद्र बहुत अधिक टेक्नोलॉजी फ्रैंडली हैं। उन्होंने पूरी पढ़ाई टेबलेट पर की। गूगल क्लाउड पर नोट्स बनाए। किताबों को हाथ तक नहीं लगाया। सेना में केप्टन दादा ईश्वरदान की इच्छा की थी कि वह आरएएस की तैयार करे। वर्ष 2017 में उनके देहांत के बाद उनकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयारी शुरू की।

बोले, केवल एक बार लिखना था

राजेंद्र से जब पूछा गया कि उन्होंने आरएएस 2024 परीक्षा दी है तो उसने कहा कि उसे केवल एक बार ही लिखना था। इसलिए आरएएस 2024 नहीं दी। राजेंद्र ने बताया कि उसकी गृहिणी पत्नी शर्मिष्ठा देथा ने उसे पढ़ाई के लिए काफी मोटिवेट किया था। राजेंद्र के पिता चण्डीदान सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। माता कंचन कंवर गृहिणी हैं।

रक्षिता की 200वीं रैंक

वहीं आरएएस-2023 के परीक्षा परिणाम में जोधपुर की रक्षिता कविराज ने 200वीं रैंक हासिल की। रक्षिता का यह दूसरा प्रयास था। वह वर्तमान में समाज कल्याण विभाग के अधीन बालिका गृह मण्डोर में अधीक्षक पद पर कार्यरत हैं। आरटीओ के पास विनायक नगर निवासी रक्षिता ने 2020 में बीए की थी। इसके बाद 2021 में आरएएस का फॉर्म भरकर तैयारी में जुट गई। आरएएस की तैयारी के साथ-साथ एलएलबी की। आरएएस 2021 में रक्षिता को 406वीं रैंक मिली थी। रक्षिता साइंस बायोलॉजी की छात्रा हैं।

यह वीडियो भी देखें

नीट में असफल होने के बाद उसने आरएएस को लक्ष्य बनाया। रक्षिता ने बताया कि उसने एक बार कोचिंग की थी क्योंकि आरएएस परीक्षा का पाठ्यक्रम उसके लिए नया था। रक्षिता अपने फूफा सेवानिवृत आरएएस अधिकारी बलदेवसिंह उज्ज्वल से प्रेरित थी। उसने बताया कि उसकी माता सीमा कविराज का 2020 में कैंसर से निधन हो गया था, जिसके बाद उन्होंने अपने आपको पढ़ाई में ही झौंक दिया। रक्षिता के पिता राजेंद्र सिंह सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। उसका छोटा भाई बीए में अध्ययनरत हैं।

ये भी पढ़ें

RAS Result 2023: झुंझुनूं के रंजन कुमार टॉप-5 में, मनीषा डूडी ने भी मारी बाजी, जानिए सफलता की कहानी
झुंझुनू
ras result 2023

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 05:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / RAS 2023: पूरा करना था दादा का सपना, किताब को छुआ नहीं, जोधपुर के राजेंद्र की आई 41वीं रैंक, जानिए कैसे

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जैसलमेर बस हादसे में पूरा परिवार खत्म, ताजा हुई अहमदाबाद विमान हादसे की याद; काल का ग्रास बनी थी बांसवाड़ा की डॉक्टर फैमिली

Jaisalmer Bus Fire Update news
जोधपुर

जैसलमेर बस अग्निकांड : जोधपुर में 66 बसें जब्त, 5 सदस्यीय समिति गठित, CIRT को भी सौंपी गई जांच

Jaisalmer Bus Fire Update
जोधपुर

Jaisalmer Bus Fire Update : मृतकों की संख्या 22 पहुंची, परिजनों को शव सौंपने की प्रक्रिया शुरू, मुआवजा के लिए धरने पर बैठे लोग

Jaisalmer Bus Fire Update 22 death process of handing over bodies to their families has start People are protesting for adequate compensation
जोधपुर

दिवाली पर नए घर में होना था शिफ्ट अब पहुंचेगी एक साथ 5 लोगों की लाश, रुला देगी जैसलमेर बस अग्निकांड की ये दर्दनाक कहानी

जोधपुर

जैसलमेर बस अग्निकांड: उजड़ गया पूरा परिवार, पति-पत्नी, तीन बच्चे जिंदा जले, दिवाली की छुट्टी पर आ रहे थे घर

जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.