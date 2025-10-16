RAS 2023: पूरा करना था दादा का सपना, किताब को छुआ नहीं, जोधपुर के राजेंद्र की आई 41वीं रैंक, जानिए कैसे

वहीं आरएएस-2023 के परीक्षा परिणाम में जोधपुर की रक्षिता कविराज ने 200वीं रैंक हासिल की। रक्षिता का यह दूसरा प्रयास था। वह वर्तमान में समाज कल्याण विभाग के अधीन बालिका गृह मण्डोर में अधीक्षक पद पर कार्यरत हैं। आरटीओ के पास विनायक नगर निवासी रक्षिता ने 2020 में बीए की थी। इसके बाद 2021 में आरएएस का फॉर्म भरकर तैयारी में जुट गई। आरएएस की तैयारी के साथ-साथ एलएलबी की। आरएएस 2021 में रक्षिता को 406वीं रैंक मिली थी। रक्षिता साइंस बायोलॉजी की छात्रा हैं।