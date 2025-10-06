Jodhpur Accident: जोधपुर में हॉस्टल के बाहर छात्र को कार से रौंदा, RPS अधिकारी जब्बरसिंह सस्पेंड

इससे ओमसिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे डिस्कॉम की गाड़ी में एम्स पहुंचाया गया। चारण को छात्रों ने घेर लिया। चारण ने पुलिसिया रौब दिखाया, लेकिन छात्र उन्हें मारने पर उतारु थे। चारण की सूचना पर पीसीआर वैन पहुंची और उनको निकालकर ले गई। छात्रों ने चारण की कार में तोड़फोड़ की। छात्रों का आरोप था कि चारण शराब पीकर कार ड्राइव कर रहे थे और पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर मुंह के पास रखा तो चारण ने उसमें फूंक नहीं दी।