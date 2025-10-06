Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur Accident: जोधपुर में हॉस्टल के बाहर छात्र को कार से रौंदा, RPS अधिकारी जब्बरसिंह सस्पेंड

डोडा पोस्ट बरामदगी में भ्रष्टाचार के मामले में 13 दिन पहले हुए थे एपीओ, पुलिस ने चारण के ब्लड सैंंपल एफएसएल भेजे

2 min read

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 06, 2025

RPS Jabbar Singh

आरपीएस अधिकारी जब्बरसिंह चारण। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के नया परिसर के पीछे राजपूत समाज छात्रावास के बाहर दो दिन पहले विवि के छात्र ओमसिंह को कार से रौंदने वाले आरपीएस अधिकारी जब्बरसिंह चारण को डीजीपी राजीव शर्मा ने सोमवार को निलंबित कर दिया। उधर पुलिस ने चारण के ब्लड सैंपल के नमूने जांच के लिए एफएसएल लैब भेजे हैं। हॉस्टल के छात्रों ने चारण पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगाया था।

एम्स के ट्रोमा आईसीयू में भर्ती ओमसिंह को देखने के लिए सोमवार को पूर्व मंत्री व बायतु विधायक हरिश चौधरी पहुंचे। उन्होंने ओम सिंह के परिजनों से की मुलाकात की। इस दौरान चौधरी ने मदद करने और निष्पक्ष जांच करवाने का भरोसा दिया। कुछ देर बाद ओमसिंह के भाई सुमेरसिंह सहित अन्य परिजनों ने केन्द्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की।

गौरतलब है कि शनिवार रात को चारण अपनी कार चलाकर रेजिडेंसी रोड से विवि के नया परिसर के अंदर से गुजर रहे थे। इस दौरान राजपूत छात्रावास के अंदर बत्ती गुल होने से छात्र बाहर खड़े थे। चारण ने तेज रफ्तार व लापरवाही से कार चलाते हुए छात्रों के अंदर कार घुसा दी।

गंभीर घायल हुआ छात्र

इससे ओमसिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे डिस्कॉम की गाड़ी में एम्स पहुंचाया गया। चारण को छात्रों ने घेर लिया। चारण ने पुलिसिया रौब दिखाया, लेकिन छात्र उन्हें मारने पर उतारु थे। चारण की सूचना पर पीसीआर वैन पहुंची और उनको निकालकर ले गई। छात्रों ने चारण की कार में तोड़फोड़ की। छात्रों का आरोप था कि चारण शराब पीकर कार ड्राइव कर रहे थे और पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर मुंह के पास रखा तो चारण ने उसमें फूंक नहीं दी।

यह वीडियो भी देखें

13 दिन पहले हुए थे एपीओ

आरपीएस अधिकारी जब्बरसिंह चारण पिछले कुछ समय से वृत्ताधिकारी ओसियां थे। डोडा पोस्त जब्त की कार्रवाई में आरोपी से साठ-गांठ की शिकायत मिली थी। इसकी जांच बैठाने के साथ डीजीपी ने गत 23 सितम्बर को चारण को एपीओ कर दिया था। अब 13 दिन बाद उनको निलंबित किया गया है।

ये भी पढ़ें

VIDEO : पाली में जमीन विवाद लाठी-डंडे और पत्थरबाजी में बदला, तीन गंभीर घायल, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप
पाली
VIDEO : पाली में जमीन विवाद लाठी-डंडे और पत्थरबाजी में बदला, तीन गंभीर घायल, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Oct 2025 09:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur Accident: जोधपुर में हॉस्टल के बाहर छात्र को कार से रौंदा, RPS अधिकारी जब्बरसिंह सस्पेंड

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Gold-Silver Price: सोने-चांदी की कीमतों ने फिर दिया झटका, इतनी बढ़ गई कीमत, जानिए नए भाव

Gold-Silver Price
जोधपुर

Heavy Rain Alert: रात में मौसम दिखाएगा रौद्र रूप, चमकेगी बिजली-गिर सकते हैं ओले, भारी बारिश मचाएगी कोहराम

Lightning, Hailstorm and Heavy Rain Alert
जोधपुर

CBI ने रीक्रिएट किया लवली कंडारा एनकाउंटर का खौफनाक सीन, डिगाड़ी की धूल में 4 साल बाद फिर फायरिंग की गूंज

Lovely Kandara encounter
जोधपुर

Jodhpur News: ‘कलर्स ऑफ राजस्थान’ के छाए रंग, सिंधी कढ़ाईकारी व चांदीकारी कला ने लुभाया

Jodhpur Arts Week
जोधपुर

पत्रिका पैट्रन में आर्ट्स वीक : ‘ऊंट एक की-स्टोन स्पीशीज और जीवित धरोहर का प्रतीक’

Jodhpur Arts Week
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.