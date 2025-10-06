Jodhpur Accident: जोधपुर में हॉस्टल के बाहर छात्र को कार से रौंदा, RPS अधिकारी जब्बरसिंह सस्पेंड

आरपीएस अधिकारी जब्बरसिंह चारण। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के नया परिसर के पीछे राजपूत समाज छात्रावास के बाहर दो दिन पहले विवि के छात्र ओमसिंह को कार से रौंदने वाले आरपीएस अधिकारी जब्बरसिंह चारण को डीजीपी राजीव शर्मा ने सोमवार को निलंबित कर दिया। उधर पुलिस ने चारण के ब्लड सैंपल के नमूने जांच के लिए एफएसएल लैब भेजे हैं। हॉस्टल के छात्रों ने चारण पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगाया था।
एम्स के ट्रोमा आईसीयू में भर्ती ओमसिंह को देखने के लिए सोमवार को पूर्व मंत्री व बायतु विधायक हरिश चौधरी पहुंचे। उन्होंने ओम सिंह के परिजनों से की मुलाकात की। इस दौरान चौधरी ने मदद करने और निष्पक्ष जांच करवाने का भरोसा दिया। कुछ देर बाद ओमसिंह के भाई सुमेरसिंह सहित अन्य परिजनों ने केन्द्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की।
गौरतलब है कि शनिवार रात को चारण अपनी कार चलाकर रेजिडेंसी रोड से विवि के नया परिसर के अंदर से गुजर रहे थे। इस दौरान राजपूत छात्रावास के अंदर बत्ती गुल होने से छात्र बाहर खड़े थे। चारण ने तेज रफ्तार व लापरवाही से कार चलाते हुए छात्रों के अंदर कार घुसा दी।
इससे ओमसिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे डिस्कॉम की गाड़ी में एम्स पहुंचाया गया। चारण को छात्रों ने घेर लिया। चारण ने पुलिसिया रौब दिखाया, लेकिन छात्र उन्हें मारने पर उतारु थे। चारण की सूचना पर पीसीआर वैन पहुंची और उनको निकालकर ले गई। छात्रों ने चारण की कार में तोड़फोड़ की। छात्रों का आरोप था कि चारण शराब पीकर कार ड्राइव कर रहे थे और पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर मुंह के पास रखा तो चारण ने उसमें फूंक नहीं दी।
आरपीएस अधिकारी जब्बरसिंह चारण पिछले कुछ समय से वृत्ताधिकारी ओसियां थे। डोडा पोस्त जब्त की कार्रवाई में आरोपी से साठ-गांठ की शिकायत मिली थी। इसकी जांच बैठाने के साथ डीजीपी ने गत 23 सितम्बर को चारण को एपीओ कर दिया था। अब 13 दिन बाद उनको निलंबित किया गया है।
