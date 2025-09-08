जोधपुर में RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ​​​​​​की अचानक बिगड़ी तबीयत, AIIMS में करवाया भर्ती

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की जोधपुर में सोमवार दोपहर 2 बजे के करीब अचानक तबीयत बिगड़ गई। तत्काल उनको एम्स में भर्ती करवाया गया। 69 वर्षीय होसबोले का बीपी हाई की शिकायत बताई जा रही है। वे 5 से 7 सितंबर तक जोधपुर में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में शामिल होने आए थे। होसबोले 1 सितंबर को ही जोधपुर आए थे। संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत बैठक और दत्तात्रेय होसबोले ने 7 सितंबर तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक ली।
बताया जा रहा है कि दत्तात्रेय होसबोले का एम्स (AIIMS) अस्पताल में डॉक्टरों की टीम की देखरेख में इलाज चल रहा है। एम्स की सूचना पर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वहीं, बाड़मेर के पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल, कलेक्टर गौरव अग्रवाल और कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान भी एम्स पहुंचे हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक का आयोजन 5 से 7 सितंबर तक जोधपुर जिले के लाल सागर क्षेत्र में स्थित आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत स्वयं मौजूद रहे। यह वार्षिक बैठक संघ से प्रेरित 32 संगठनों के बीच आपसी संवाद और सहयोग बढ़ाने के लिए आयोजित की गई। जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, श्रमिक, किसान, महिला और छात्र संगठनों के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। यह बैठक से संगठनों के बीच एकजुटता और बेहतर तालमेल स्थापित करने का एक मंच मिला।