जोधपुर में RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ​​​​​​की अचानक बिगड़ी तबीयत, AIIMS में करवाया भर्ती

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक का आयोजन 5 से 7 सितंबर तक जोधपुर जिले के लाल सागर क्षेत्र में स्थित आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत स्वयं मौजूद रहे। यह वार्षिक बैठक संघ से प्रेरित 32 संगठनों के बीच आपसी संवाद और सहयोग बढ़ाने के लिए आयोजित की गई। जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, श्रमिक, किसान, महिला और छात्र संगठनों के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। यह बैठक से संगठनों के बीच एकजुटता और बेहतर तालमेल स्थापित करने का एक मंच मिला।