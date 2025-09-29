अधिवक्ता की हत्या का मामला, राज्य सरकार की अपील खारिज, SC ने आरोपियों को बरी करने का फैसला कायम रखा

कोर्ट ने दोहराया कि अपीलीय अदालत की ओर से बरी करने के फैसले में हस्तक्षेप तभी हो सकता है जब उसमें स्पष्ट विकृति हो या महत्वपूर्ण साक्ष्य की अनदेखी की गई हो। लगभग दो दशक पुराने इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने 2008 में तीनों आरोपियों हेमलता, उसके पति नरपत चौधरी तथा भंवरसिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट ने 2011 में निरस्त कर दिया था।