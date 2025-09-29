Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

अधिवक्ता की हत्या का मामला, राज्य सरकार की अपील खारिज, SC ने आरोपियों को बरी करने का फैसला कायम रखा

न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में नाकाम रहा और सबूतों में गंभीर खामियां थीं।

less than 1 minute read

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Sep 29, 2025

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। सुप्रीम कोर्ट ने जोधपुर के अधिवक्ता सुरेश शर्मा की वर्ष 2006 में हुई हत्या के मामले में राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है। शीर्ष कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के 2011 के फैसले को सही ठहराते हुए तीनों आरोपियों बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है।

अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में नाकाम

न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में नाकाम रहा और सबूतों में गंभीर खामियां थीं। खंडपीठ ने विशेष रूप से एक चुन्नी की कथित बरामदगी का उल्लेख करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि चुन्नी का इस्तेमाल शर्मा का गला घोंटने के लिए किया गया था, जबकि चुन्नी की बरामदगी मनगढ़ंत थी।

पूरा मामला संदेहों पर आधारित

खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि गेस्ट हाउस रजिस्टर की प्रविष्टियां प्रमाणित नहीं हैं और कॉल डिटेल रिकॉर्ड साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत प्रमाण पत्र के अभाव में पेश किए गए, इसलिए उन्हें भरोसेमंद नहीं माना जा सकता। पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला संदेहों पर आधारित था और दोष सिद्ध करने के लिए आवश्यक ठोस सबूत उपलब्ध नहीं थे।

यह वीडियो भी देखें

कोर्ट ने दोहराया कि अपीलीय अदालत की ओर से बरी करने के फैसले में हस्तक्षेप तभी हो सकता है जब उसमें स्पष्ट विकृति हो या महत्वपूर्ण साक्ष्य की अनदेखी की गई हो। लगभग दो दशक पुराने इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने 2008 में तीनों आरोपियों हेमलता, उसके पति नरपत चौधरी तथा भंवरसिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट ने 2011 में निरस्त कर दिया था।

ये भी पढ़ें

डूंगरपुर पुलिस कस्टडी मामला: भीड़ ने DSP की गाड़ी पर किया पथराव, सड़क पर पूरे दिन जमकर चला बवाल
डूंगरपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 09:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / अधिवक्ता की हत्या का मामला, राज्य सरकार की अपील खारिज, SC ने आरोपियों को बरी करने का फैसला कायम रखा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: रिश्वतखोरी के जिस खेल में धरे गए थे 2 तहसीलदार, उसमें अब पटवारी भी गिरफ्तार, मांगे थे 5 लाख रुपए

Barmer bribery case
जोधपुर

Train News: फेस्टिवल सीजन में घर जाना होगा आसान, ट्रेनों में मिलेंगी कंफर्म सीटें, जुड़ेंगे विभिन्न श्रेणियों के डिब्बे

train news
जोधपुर

माता की छत्रछाया में संकट मुक्त रहा फलोदी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ड्रोन हमले भी नाकाम

Latiyal mata temple
जोधपुर

Indian Railways: ट्रेनों को आमने-सामने भिड़ंत से बचाएगा कवच सिस्टम, 2300 करोड़ रुपए होंगे खर्च, जानिए विशेषताएं

jalore train news
Patrika Special News

Jodhpur News: 8वीं का फर्जी प्रमाण पत्र पेश कर 5वीं पास बना डाकिया, उम्र 10 साल कम दिखाई

जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.