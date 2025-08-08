Raksha Bandhan 2025: राखी से पहले डाकघर में सर्वर डाउन, जोधपुर समेत देशभर में उपभोक्ता परेशान

रक्षाबंधन जैसे प्रमुख त्योहार से ठीक पहले डाक विभाग के सर्वर अपग्रेडेशन के चलते देशभर में डाक सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। जोधपुर से लेकर राजधानी दिल्ली तक लोगों को न तो समय पर राखी भेजने का मौका मिल रहा है और न ही पार्सलों की ट्रैकिंग हो पा रही है।
इससे आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक सर्वर डाउन रहा। इससे डाकघर सूने पड़े रहे। बीती रात भी धीमी गति से सर्वर चलने की वजह से बुधवार की क्लोजिंग गुरुवार सुबह हो सकी।
रक्षाबंधन शनिवार को है और डाकघरों में इस समय सामान्य दिनों से कहीं अधिक भीड़ होती है, लेकिन इस बार इंडिया पोस्ट की डिजिटल अपग्रेडेशन परियोजना आइटी 2.0 के चलते सर्वर बार-बार डाउन हो रहा है। परिणामस्वरूप, उपभोक्ता पोस्ट ऑफिस में लंबी कतारों में खड़े रहकर भी बिना काम के लौट रहे हैं। रेलवे स्टेशन स्थित मुख्य डाकघर में आए महामंदिर निवासी संजय चौहान ने बताया कि वे तीन दिन तक लगातार पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटते रहे, लेकिन जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने मजबूरी में निजी कूरियर से राखी भेजी।
यहां स्पीड पोस्ट से एक पार्सल की कीमत 41 रुपए होती है। वहीं उनको 150 रुपए खर्च करने पड़ गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इसको लेकर शिकायतों की बाढ़ आ गई है। किसी ने डाकघर में ढाई घंटे लाइन में खड़े रहकर भी काम न होने की बात कही, तो किसी ने स्पीड पोस्ट की अपडेट स्थिति न मिलने पर व्यापार प्रभावित होने की शिकायत की है।
डाक विभाग ने राजस्थान सहित कुछ राज्यों में 24 जुलाई और शेष भारत में चार अगस्त को आईटी 1.0 को आइटी 2.0 में अपग्रेड कर दिया था। उपभोक्ताओं का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर तकनीकी बदलाव को त्योहार के आसपास ही क्यों लागू किया गया जबकि रक्षाबंधन पर खुद डाक विभाग भी विशेष लिफाफे, बॉक्सी और राखी स्पेशल डिब्बे लगाता है। इस बार डाकघरों में राखी फीकी रहने वाली है।