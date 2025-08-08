Raksha Bandhan 2025: राखी से पहले डाकघर में सर्वर डाउन, जोधपुर समेत देशभर में उपभोक्ता परेशान

रक्षाबंधन शनिवार को है और डाकघरों में इस समय सामान्य दिनों से कहीं अधिक भीड़ होती है, लेकिन इस बार इंडिया पोस्ट की डिजिटल अपग्रेडेशन परियोजना आइटी 2.0 के चलते सर्वर बार-बार डाउन हो रहा है। परिणामस्वरूप, उपभोक्ता पोस्ट ऑफिस में लंबी कतारों में खड़े रहकर भी बिना काम के लौट रहे हैं। रेलवे स्टेशन स्थित मुख्य डाकघर में आए महामंदिर निवासी संजय चौहान ने बताया कि वे तीन दिन तक लगातार पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटते रहे, लेकिन जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने मजबूरी में निजी कूरियर से राखी भेजी।