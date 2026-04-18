Jodhpur Cyber Crime: जोधपुर में म्यूल अकाउंट के जरिए 70 लाख की साइबर ठगी का भंडाफोड़, चार आरोपी गिरफ्तार

जांच में सामने आया कि आरोपी मूल खाताधारकों से उनके बैंक खाते कमीशन पर लेकर साइबर ठगी में इस्तेमाल करते थे। आरोपियों ने विभिन्न खातों के जरिए लाखों रुपए की धोखाधड़ी की। फरदीन खान के खाते से करीब 33 लाख रुपए, देव कंडारा के खाते से 14.50 लाख रुपए और हिमांशु यादव के खाते से लगभग 19 लाख रुपए का लेन-देन किया गया। आरोपी बैंक खातों को किराए पर लेकर उन्हें साइबर ठगों को उपलब्ध कराते थे। ठगी के बाद एटीएम कार्ड और सिम कार्ड अपने पास रखकर रकम निकाल लेते थे और खाताधारकों को झूठे नाम-पते बताकर गुमराह करते थे।