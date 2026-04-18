18 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur Cyber Crime: जोधपुर में म्यूल अकाउंट के जरिए 70 लाख की साइबर ठगी का भंडाफोड़, चार आरोपी गिरफ्तार

Jodhpur Crime: पुलिस ने म्यूल अकाउंट के जरिए चल रहे ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। लालच में आकर बैंक खाते किराए पर देने वाले चार युवकों को गिरफ्तार किया गया है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Apr 18, 2026

Jodhpur cyber crime news, mule account fraud India, cyber fraud Rajasthan, bank account scam India, online fraud network busted, cyber police Jodhpur action, ATM card misuse fraud, SIM card fraud case, financial scam Rajasthan, digital fraud gang India, cyber crime arrest Rajasthan, online scam awareness India, bank account rental scam, cyber security news Rajasthan, fraud prevention tips India

प्रतीकात्मक तस्वीर

जोधपुर। म्यूल अकाउंट के जरिए देशभर में सक्रिय ठगी के नेटवर्क का साइबर पुलिस जोधपुर ने खुलासा किया है। लालच में आकर अपना कॅरियर दांव पर लगाना चार युवकों को भारी पड़ गया। उन्होंने साइबर ठगों को अपने बैंक खाते किराए पर दे दिए, जिनके माध्यम से करीब 70 लाख रुपए का लेन-देन हुआ। साइबर पुलिस ने इस बड़े ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में तीन दिहाड़ी मजदूर और एक बेरोजगार युवक शामिल है।

यह वीडियो भी देखें

पुलिस कमिश्नर शरत कविराज के निर्देश पर साइबर ठगों के खिलाफ चल रही विशेष मुहिम के तहत पुलिस निरीक्षक सुरेश सारण के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने फरदीन खान पुत्र अब्दुल मजीद निवासी बलदेव नगर दुर्गादास कॉलोनी, देव कंडारा पुत्र रवि कंडारा निवासी हरिजन बस्ती कागा कॉलोनी, रोहित पंडित पुत्र अशोक पंडित निवासी हरिजन बस्ती किला रोड और हिमांशु यादव पुत्र तेजसिंह निवासी मधुबन हाउसिंग बोर्ड बासनी प्रथम फेज को गिरफ्तार किया। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। पूछताछ के दौरान इस साइबर ठगी नेटवर्क का खुलासा हुआ।

ऐसे करते थे ठगी

जांच में सामने आया कि आरोपी मूल खाताधारकों से उनके बैंक खाते कमीशन पर लेकर साइबर ठगी में इस्तेमाल करते थे। आरोपियों ने विभिन्न खातों के जरिए लाखों रुपए की धोखाधड़ी की। फरदीन खान के खाते से करीब 33 लाख रुपए, देव कंडारा के खाते से 14.50 लाख रुपए और हिमांशु यादव के खाते से लगभग 19 लाख रुपए का लेन-देन किया गया। आरोपी बैंक खातों को किराए पर लेकर उन्हें साइबर ठगों को उपलब्ध कराते थे। ठगी के बाद एटीएम कार्ड और सिम कार्ड अपने पास रखकर रकम निकाल लेते थे और खाताधारकों को झूठे नाम-पते बताकर गुमराह करते थे।

देशभर में फैला नेटवर्क

पुलिस जांच में सामने आया कि इस गिरोह के तार तमिलनाडु, तेलंगाना, दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और केरल सहित कई राज्यों से जुड़े हैं। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न राज्यों में साइबर ठगी के 15 मामले दर्ज हैं। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है।

सावधानी जरूरी

पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी व्यक्ति को अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड या सिम कार्ड उपयोग के लिए न दें, अन्यथा वे भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं।

ये भी पढ़ें

पश्चिमी राजस्थान का ‘डॉन’ बनना चाहता था राजू मांजू, फायरिंग का था शौकीन, साथी ने ही दिया ‘धोखा’, जानिए पूरी कहानी
जालोर
Gangster Raju Manju arrested, Gangster Raju Manju latest news, Gangster Raju Manju update news, Gangster Raju Manju today news, Gangster Raju Manju breaking news, Gangster Raju Manju Arrested, Raju Manju arrest, Jalore gangster news, Rajasthan crime update, ANTF Jaipur operation, wanted gangster capture, organized crime Rajasthan, toll mafia case, gangster gang war, illegal extortion racket, Rajasthan police action, arms deal trap, criminal network busted, western Rajasthan crime, gang leader arrest, high profile arrest Rajasthan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Apr 2026 05:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur Cyber Crime: जोधपुर में म्यूल अकाउंट के जरिए 70 लाख की साइबर ठगी का भंडाफोड़, चार आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur News: साहित्य संगम में मौजूदा दौर की विसंगतियों पर काव्य शब्दांकन

Jodhpur, Jodhpur News, Jodhpur Latest News, Rajasthan News, Rajasthan Latest News
जोधपुर

Jodhpur: गुरुद्वारा गुरुसिंह सभा के नए दरबार हॉल में 23 से सजेगा गुरमत समागम

Jodhpur, Jodhpur News, Jodhpur Latest News, Rajasthan News, Rajasthan Latest News
जोधपुर

Rajasthan Rail Track: 94 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक अपग्रेड, 110 KMPH की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेन, बचेगा समय

Samdari Bhildi rail upgrade, Rajasthan railway speed increase, train speed 110 kmph, railway track modernization, Indian Railways update, express train time reduction, railway infrastructure upgrade, high speed rail Rajasthan, railway signaling system upgrade, train travel faster Rajasthan, rail track improvement project, railway safety enhancement, double line railway project, future 130 kmph trains, Western Rajasthan connectivity
जोधपुर

Health Alert: अगर घर के आसपास हैं कबूतर तो हो जाएं सावधान, जा सकती है आपकी जान, डॉक्टरों ने दी चेतावनी

pigeon health risk, hypersensitivity pneumonitis, pigeon droppings disease, lung infection risk, air pollution indoor, respiratory illness causes, dry cough danger, bird related diseases, urban health hazard, lung fibrosis risk, COPD trigger factors, environmental health risk, airborne fungal infection, balcony pigeons problem, Rajasthan health alert
जोधपुर

Rajasthan Crime: पश्चिमी राजस्थान की कुख्यात गैंग 007 का सरगना राजू मांजू आखिरकार गिरफ्तार, चाय की थड़ी बनी जाल

Raju Manjhu Arrested, 007 Gang, 007 Gang in Rajasthan, 007 Gang Latest News, 007 Gang Latest Update, Jaipur News, Jodhpur News, Rajasthan News, Raju Manjhu, Raju Manjhu Latest News, Raju Manjhu Breaking News
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.