17 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur: गुरुद्वारा गुरुसिंह सभा के नए दरबार हॉल में 23 से सजेगा गुरमत समागम

गुरु ग्रंथ साहिब के नए दरबार हॉल में प्रकाशमान होने पर पर गूंजेंगा गुरुवाणी कीर्तन, सिख समाज के श्रद्धालुओं में उत्साह

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Apr 17, 2026

Jodhpur, Jodhpur News, Jodhpur Latest News, Rajasthan News, Rajasthan Latest News

बैनर का विमोचन करते हुए। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में नव-निर्मित दरबार हॉल में 23 अप्रेल से शुरू होने वाले भव्य गुरमत समागम को लेकर सिख, पंजाबी एवं सिंधी समाज के श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब के नए दरबार में प्रकाशमान होने की खुशियों में चार दिवसीय समागम में गुरुवाणी कीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय होगा।

हरजस गायन किया जाएगा

गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रधान सेवादार सरदार दर्शन सिंह लोटे ने बताया कि लंबे समय से चल रहे निर्माण कार्य के पूर्ण होने के बाद अब नए दरबार हॉल में पहली बार 23 से 26 अप्रेल तक गुरमत समागम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान दरबार साहिब के हजूरी रागी भाई संदीप सिंह एवं सिमरप्रीत सिंह के जत्थे की ओर से हरजस गायन किया जाएगा।

सचिव कुलदीप सिंह सलूजा ने बताया कि नए दरबार हाल में 23 अप्रेल को सुबह 9 बजे से कीर्तन आरंभ होगा जिसमें पांच प्यारों की अगुवाई में कीर्तन करते हुए साहिब गुरु ग्रंथ साहब महाराज नए दरबार हॉल में प्रकाशमान होंगे। सुबह 10 से 11 तक कीर्तन दरबार सजेगा उसके उपरांत 11 बजे सुबह अखंड पाठ साहब आरंभ होंगे तथा गुरु का अटूट लंगर वरताया जाएगा।

अखंड पाठ साहब की समाप्ति 25 अप्रेल को सुबह 11 बजे होगी इसके बाद दो दिवसीय समागम आरंभ होंगे जिसमें दरबार साहब से आए हजूरी रागी भाई साहब भाई संदीप सिंह एवं भाई साहब सिमरप्रीत सिंह का रागी जत्था हरजस गायन करते हुए संगत को गुरु चरणों से जोड़ेगे।

25 को सजेगा विशेष दीवान

कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे श्री अखंड पाठ साहिब की समाप्ति के साथ होगी। इसके पश्चात 11:00 से 12:30 बजे तक हजूरी रागी दरबार साहिब, भाई संदीप सिंह जी द्वारा अमृतमयी कीर्तन किया जाएगा। दोपहर 12:45 बजे कार्यक्रम की समाप्ति के बाद गुरु का अटूट लंगर होगा। इसी दिन शाम के दीवान में 5:30 से 7:30 बजे तक श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ होंगे। रात 8:00 बजे से 9:15 बजे तक दरबार साहिब अमृतसर के हजूरी रागी कीर्तन की हाजिरी भरेंगे।

सेवादारों का होगा सम्मान

गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में 25-26 अप्रेल को आस्था और संगीत का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। अखंड पाठ की पूर्णाहुति, सुखमनी साहिब के पाठ, आसा दी वार और सेवादार सम्मान जैसे आयोजन इस समागम को खास बनाएंगे। प्रवक्ता जितेन्द्र बत्रा ने बताया कि 26 अप्रेल को दिन के मुख्य कार्यक्रम में सुबह 10 से 11 बजे तक स्त्री सत्संग जत्थे की ओर से कीर्तन किया जाएगा।

विशेष रूप से सुबह 11:00 से 12:00 बजे तक सेवादारों का सम्मान समारोह आयोजित होगा। इसके उपरांत दोपहर 3:00 बजे तक भाई संदीप सिंह और भाई सिमरप्रीत सिंह जी (अमृतसर वाले) के कीर्तन दीवान सजेंगे। समागम की समाप्ति के पश्चात दोपहर का लंगर वितरित किया जाएगा। भव्य कीर्तन दरबार में श्री दरबार साहिब अमृतसर के हजूरी रागियों की मधुर गुरबाणी साध-संगत को भाव-विभोर कर देगी। आध्यात्मिक उत्सव में गुरु का अटूट लंगर भी श्रद्धालुओं की सेवा में रहेगा, जहां हर कोई गुरु कृपा का अनुभव करेगा।

ये भी पढ़ें

पश्चिमी राजस्थान का ‘डॉन’ बनना चाहता था राजू मांजू, फायरिंग का था शौकीन, साथी ने ही दिया ‘धोखा’, जानिए पूरी कहानी
जालोर
Gangster Raju Manju arrested, Gangster Raju Manju latest news, Gangster Raju Manju update news, Gangster Raju Manju today news, Gangster Raju Manju breaking news, Gangster Raju Manju Arrested, Raju Manju arrest, Jalore gangster news, Rajasthan crime update, ANTF Jaipur operation, wanted gangster capture, organized crime Rajasthan, toll mafia case, gangster gang war, illegal extortion racket, Rajasthan police action, arms deal trap, criminal network busted, western Rajasthan crime, gang leader arrest, high profile arrest Rajasthan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Apr 2026 08:31 pm

Published on:

17 Apr 2026 08:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur: गुरुद्वारा गुरुसिंह सभा के नए दरबार हॉल में 23 से सजेगा गुरमत समागम

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur News: साहित्य संगम में मौजूदा दौर की विसंगतियों पर काव्य शब्दांकन

Jodhpur, Jodhpur News, Jodhpur Latest News, Rajasthan News, Rajasthan Latest News
जोधपुर

Rajasthan Rail Track: 94 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक अपग्रेड, 110 KMPH की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेन, बचेगा समय

Samdari Bhildi rail upgrade, Rajasthan railway speed increase, train speed 110 kmph, railway track modernization, Indian Railways update, express train time reduction, railway infrastructure upgrade, high speed rail Rajasthan, railway signaling system upgrade, train travel faster Rajasthan, rail track improvement project, railway safety enhancement, double line railway project, future 130 kmph trains, Western Rajasthan connectivity
जोधपुर

Health Alert: अगर घर के आसपास हैं कबूतर तो हो जाएं सावधान, जा सकती है आपकी जान, डॉक्टरों ने दी चेतावनी

pigeon health risk, hypersensitivity pneumonitis, pigeon droppings disease, lung infection risk, air pollution indoor, respiratory illness causes, dry cough danger, bird related diseases, urban health hazard, lung fibrosis risk, COPD trigger factors, environmental health risk, airborne fungal infection, balcony pigeons problem, Rajasthan health alert
जोधपुर

Rajasthan Crime: पश्चिमी राजस्थान की कुख्यात गैंग 007 का सरगना राजू मांजू आखिरकार गिरफ्तार, चाय की थड़ी बनी जाल

Raju Manjhu Arrested, 007 Gang, 007 Gang in Rajasthan, 007 Gang Latest News, 007 Gang Latest Update, Jaipur News, Jodhpur News, Rajasthan News, Raju Manjhu, Raju Manjhu Latest News, Raju Manjhu Breaking News
जोधपुर

Rajasthan New Rail Route: बिलाड़ा रेलखंड विस्तार के लिए तैयार DPR में बड़ा बदलाव, नया रूट फाइनल

Rajasthan New Rail Track
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.