Jodhpur: गुरुद्वारा गुरुसिंह सभा के नए दरबार हॉल में 23 से सजेगा गुरमत समागम

विशेष रूप से सुबह 11:00 से 12:00 बजे तक सेवादारों का सम्मान समारोह आयोजित होगा। इसके उपरांत दोपहर 3:00 बजे तक भाई संदीप सिंह और भाई सिमरप्रीत सिंह जी (अमृतसर वाले) के कीर्तन दीवान सजेंगे। समागम की समाप्ति के पश्चात दोपहर का लंगर वितरित किया जाएगा। भव्य कीर्तन दरबार में श्री दरबार साहिब अमृतसर के हजूरी रागियों की मधुर गुरबाणी साध-संगत को भाव-विभोर कर देगी। आध्यात्मिक उत्सव में गुरु का अटूट लंगर भी श्रद्धालुओं की सेवा में रहेगा, जहां हर कोई गुरु कृपा का अनुभव करेगा।