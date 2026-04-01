Jodhpur News: साहित्य संगम में मौजूदा दौर की विसंगतियों पर काव्य शब्दांकन

संस्था के अध्यक्ष इंदीवर परिहार, जिन्होंने इस मासिक काव्य गोष्ठी का संयोजन किया। उन्होंने बताया कि नामवर शाइर व आलोचक हबीब कैफी ने इश्क पर अपनी गजल ‘जिसके चेहरे पे नूर होता है, इश्क उसको जरूर होता है’ प्रस्तुत की। कवि-आलोचक डॉ कौशलनाथ उपाध्याय ने मनुष्यता को ललकारते हुए कविता ‘मेरी खुली जिंदगी है, तुम उसमें परतों को मत ढूंढो, ढूंढ सको तो करुणा ढूंढो, प्रेम की कुछ परिभाषा ढूंढो’ सुनाई। कवि-रंग सृजक रमेश बोराणा ने सियासत पर चिंता व्यक्त करते हुए गीत ‘धुंआ-धुंआ धधक रहा जहां सारा, बाहर का युद्ध भीतर उतर आया सारा, इंसा कठपुतलियों सा क्यों नाच रहा है’ प्रस्तुत किया।