ट्रम्प टैरिफ और तारक मेहता शो छोड़ने जैसे मुद्दों पर शैलेश लोढ़ा ने दिया बेबाकी से जवाब, यहां देखें

सवाल - क्या वेब सीरिज से सिनेमा या टीवी को खतरा है?

जवाब - मनोरंजन अपना स्वरूप बदलता है, लॉर्न्ग टर्म में नुकसान जरूर है। पहले दंगल, कव्वाली, नौटकियां होती थी, लेकिन वह धीरे-धीरे बदला। यह ओटीटी व यूट्यूब इंसान का समय खत्म कर रहे हैं। हर आदमी फोन पर ही कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। ग्राहक नहीं है तो दुकानदार, सफर करते हुए यात्री भी कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। यदि उस समय हम कंटेंट नहीं देख रहे होते तो किसी से बात कर रहे होते, कुछ सोच रहे होते और लोगों से मिल रहे होते, मतलब समाज खत्म कर दिया है।