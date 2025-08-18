Good News: राजस्थान के इस शहर से चल सकती है वंदे भारत एक्सप्रेस, शेखावत ने रेल मंत्री से की मुलाकात

जोधपुर-दिल्ली रूट के रेल यात्रियों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। सोमवार को केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से विशेष भेंटकर जोधपुर-दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव में यह भी आग्रह किया गया कि ट्रेन सुबह जल्दी जोधपुर से रवाना हो और शाम को उसी दिन दिल्ली से वापसी करे। इस व्यवस्था से यात्रियों को उसी दिन आवागमन की सुविधा मिलेगी और समय की भारी बचत होगी।